Poskupljuju usluge: Hrvatski Telekom od ožujka diže cijene, evo za koliko

Hrvatski Telekom odlučio je i ove godine podići cijene svojih usluga na temelju indeksne klauzule. Učinit će to s 1. ožujka, a stopa uvećanja iznosi 3 posto, izvijestili su iz kompanije. To znači da će prvi uvećani računi za 3 posto za fiksne i mobilne usluge stići tijekom travnja na adrese njihovih korisnika. HT je prvi od tri telekoma koji primjenjuju indeksnu klauzulu, a koji se ove godine odlučio na poskupljenje. Lani je HT svoje cijene povisio 1. srpnja, za 6,5 posto, a 2023. to je učinio zadnji 1. listopada, i to za 5 posto.

Podsjetimo, telekomi imaju pravo, na temelju službene godišnje prosječne stope inflacije za prošlu godinu koju sredinom siječnja redovito objavljuje Državni zavod za statistiku, a ove godine iznosi 3 posto, automatizmom podići cijene svojih usluga. U praksi to znači da pretplatnici telekom operatora, kada je riječ o podizanju cijena na temelju inflacijske klauzule, nemaju pravo besplatno raskinuti ugovore.

Iz Hrvatskog Telekoma objasnili su ovaj potez te kažu: “Usklađenje s inflacijom je odgovor na rast niza troškova, uključujući i troškove rada kojima je i poslovanje Hrvatskog Telekoma izloženo. Navedeno usklađenje je nužno kako bi HT mogao zadržati najviše razine ulaganja na tržištu u ključnu mobilnu i fiksnu infrastrukturu te nastaviti ulagati u primanja zaposlenika. Pritom su ulaganja u mrežu i daljnju digitalizaciju Hrvatske u HT-a u 2024. godini iznosila više od 200 milijuna eura, a i u 2025. godini nastaviti ćemo s najvišim ulaganjima diljem Hrvatske.

“Usklađenje cijena od 3 posto primjenjivat će se samo na mjesečne naknade fiksnih i mobilnih tarifa, paketa i opcija definiranih službenim Cjenicima HT-a. Na ostale stavke računa kao što su: cijena minuta, poruka ili prometa, jednokratne naknade, rate za uređaje – navedeno usklađivanje cijena neće se primjenjivati i te cijene ostaju neizmijenjene. Za korisnike koji imaju ugovorene popuste na mjesečne naknade, isti se i dalje primjenjuju prema inicijalno ugovorenim uvjetima”, pojasnili su iz HT-a.

Ponovimo, prvi račun s usklađenim cijenama korisnici će dobiti u travnju, a za mjesec ožujak. Na primjeru M tarife, na pretplatu, naknada za koju iznosi 24,50 eura, sa 3 posto povećanjem iznos mjesečne naknade iznosit će 25,24 eura, tj. povećat će se za 0,74 eura. S obzirom na to da je Iskon tek brend Hrvatskog telekoma, to se odnosi i na sve korisnike tog brenda.

VIDEO Globalni sporazumi: Rješenje ili iluzija u borbi za planet?