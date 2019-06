Posavec je nezadovoljan i želi otići iz stranke

Je li na pomolu još jedan raskol u HNS-u? Informacije kažu da je međimurski župan, HNS-ovac Matija Posavec poprilično nezadovoljan stanjem u stranci zbog čega, navodno, nije isključeno i da je napusti. Izvori kažu da mu smeta ponašanje Vlade prema Međimurju, ali i da sumnja kako je na EU izborima na kojima je upravo on nosio HNS-ovu listu, a na kojima stranka nije uspjela doći do mandata, došlo i do opstrukcije jer su u 15 od 21 županije osvojili kao stranka oko 1 posto glasova.

Bez protukandidata?

Nadalje, Posavec nije siguran ni ima li podršku vodstva stranke, što je posebno zanimljivo jer se upravo on spominjao kao najizgledniji kandidat za šefa stranke s obzirom na to da je predsjednik Ivan Vrdoljak već javno najavio da se na idućim unutarstranačkim izborima ne namjerava kandidirati za šefa. U HNS-u se moglo čuti i da se u slučaju kandidature Matije Posavca za šefa stranke vjerojatno nitko drugi i ne bi kandidirao. No izvori bliski Posavcu kažu kako im je teško povjerovati da bi Ivan Vrdoljak nakon odlaska s liderske pozicije tek tako prepustio stranku Posavcu. Dapače, već radi, kažu isti izvori, na tome da ga naslijedi netko od njemu bliskih ljudi iz stranke poput Stjepana Čuraja.

Naši izvori kažu kako nije isključeno da je do “sukoba” došlo radi odluke kada bi se novi unutarstranački izbori trebali održati.

Odlazak bi ih dotukao

Naime, Posavec traži da se održe najkasnije do kraja listopada kako bi stranka s novim vodstvom na čelu imala dovoljno vremena da se pripremi za nove predsjedničke i parlamentarne izbore. Međutim, vodstvo stranke izbore želi prolongirati za proljeće i tvrdi da ih prije nije ni moguće organizirati jer HNS ima 440 podružnica koje se moraju sastati i održati skupštine i izabrati delegate, a to isto moraju napraviti i županije i regije. Sve to će, kažu u vrhu HNS-a, trajati do kraja godine i tek tada će se moći raspisati i Sabor stranke.

Glavni tajnik HNS-a Srećko Ferenčak jučer nam je pak rekao da se čuo s Matijom Posavcem, da je razgovarao s njim i o glasinama da će otići iz stranke te da to nije točno.

– Čuli smo se i Matija mi je rekao da ostaje u stranci – kaže Ferenčak.

Što će na kraju biti, tek će se vidjeti, no činjenica je da bi odlazak Matije Posavca iz HNS-a vjerojatno dotukao tu stranku jer bi to značilo odlazak najjačeg imena iz jedine HNS-ove utvrde u Hrvatskoj – Međimurja. S druge strane, o odlasku Matije Posavca iz HNS-a znalo se špekulirati i prije, ali do toga na kraju ipak nikada nije došlo.