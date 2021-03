VIDEO Spektakularna snimka porinuća u splitskom škveru: Spreman za polarne ekspedicije

U Brodograđevnoj industriji Split porinuta je novogradnja 485, putnički brod za krstarenja polarnim područjima, koji nosi ime ''Janssonius''.

Nazočan je bio ministar Tomislav Ćorić kojem je Tomislav Debeljak zahvalio na odobreni jamstvima zahvaljujući kojima BRODOSPLIT uspijeva realizirati ovakve poslove i koje je, istaknuto je, već vratio. Rekao je kako mu je cilj da splitski škver postane vodeći u svjetskoj proizvodnji polarnim kruzera.

- Čestitam Brodosplitu na ovom još jednom sjajnom postignuću i dovršetku gradnje 485. Svaki ovakav brod uspjeh je brodogradilišta, a isto tako i zemlje iz koje on dolazi. S obzirom na činjenicu da će ovaj brod nositi oko 70 posto opreme i materijala koji su plod hrvatskih ruku i hrvatskog znanja, naš i vaš uspjeh je utoliko veći. Vlada će i ubuduće pratiti gradnje novih brodova i na taj način pružati ruku suradnje brodogradilištima koji mogu i znaju boriti se s međunarodnom konkurencijom. Brodosplit je i ovim brodom dokazao da to može, da to zna. Veselimo se budućoj suradnji i vašim budućim uspjesima i unaprijed vam od srca na njima čestitamo, rekao je prije porinuća ministar Ćorić.

Riječ je o brodu za polarne ekspedicije, koji je ugovoren za krajnjeg naručitelja tvrtku Oceanwide Expeditions, koja je specijalizirana za ekspedicijska putovanja na Antarktiku i Arktik.

Brod je dugačak 108,6 metara, širok 17,6 metara, a brzinu od 15 čvorova osiguravat će mu dva glavna motora ukupne snage 4260 kW. Moći će ugostiti 194 putnika smještenih u 81 kabinu, o kojima će se brinuti 78 članova posade.

Svojim će putnicima ponuditi visoki hotelski standard kao i razne kategorije kabina, od prostranih apartmana do dvosobnih i četverosobnih kabina, gdje će im se s višestruko osiguranim sustavima koji ih opslužuju omogućiti siguran i ugodan boravak. Razvijajući vlastitu flotu brodova prilagođenih ledenim morima, Oceanwide Expeditions promovira male, fleksibilne ture koje putnicima pružaju bliski kontakt s polarnim divljim životinjama, krajolicima i povijesnim znamenitostima.

Brod za krstarenja polarnim područjima bit će izgrađen u klasi “LR PC6”, koji ispunjava posljednje zahtjeve Lloyd Registra za plovila “Polar Class 6”, i na raspolaganju prvim putnicima bit će za arktičku sezonu 2021/2022. godine.