Poplave u Australiji: Do izoliranih zajednica spasioci dolaze helikopterima

Australski premijer Anthony Albanese kazao je u subotu da je njegova vlada spremna pružiti bilo kakvu pomoć koja je potrebna stanovnicima savezne države Zapadna Australija nakon što su rekordne poplave izolirale tamošnje zajednice. Tropski ciklon Ellie donio je obilnu kišu na zapadni dio kontinenta, obuhvativši područje gotovo tri puta veće od Ujedinjenog Kraljevstva

Među najgore pogođenim lokacijama je Fitzroy Crossing, gradić od 1300 stanovnika, gdje su se potrebne zalihe dopremale helikopterom, s obzirom na to da je zbog poplava bio odsječen od ostalih gradova u regiji.

Evacuations, dozens of communities inundated and communications and transport routes cut. That's the scenario facing parts of Western Australia in what’s being described as the state’s worst ever flood. @SBSNews pic.twitter.com/VPydRNoTXn