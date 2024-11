Politico: Može li ovaj čovjek spasiti svijet?

Dok progresivci diljem svijeta bivaju potopljeni rastućim valom populizma, jedan čovjek se izdvaja, smatra Politico, kao velika nada lijevog centra – Keir Starmer. Riječ je o britanskom premijeru, pragmatiku koji svoju pobjedu na općim izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu u srpnju duguje koliko raspadu tradicionalne desnice toliko i vlastitim sposobnostima uvjeravanja.

Čelnik Laburističke stranke dolazi u Rio na posljednje okupljanje skupine G20 vodećih ekonomija kao najmoćniji političar svog tipa. Sudjeluje na summitu koji će vjerojatno biti obilježen šifriranim raspravama o tome kako zaštititi ekonomije, Ukrajinu i klimatske akcije od još jednog mandata Donalda Trumpa u Bijeloj kući. Na sastanku u Brazilu gotovo sigurno završava posljednji nastup američkog predsjednika Joea Bidena na svjetskoj pozornici. Vlada njemačkog kancelara Olafa Scholza se raspala. Ekstremna desnica raste u Francuskoj pod Emmanuelom Macronom. Čini se da u Kanadi odlaze liberali Justina Trudeaua, a ankete predviđaju sličnu sudbinu za Laburističku stranku Anthonyja Albanesea u Australiji.

Progresivci sada polažu nade u Starmera da obuzda Trumpove najmračnije i najkaotičnije instinkte kada su u pitanju međunarodna pitanja – čak i ako će hodati po najnestabilnijoj žici pokušavajući ne uništiti britanske odnose s Bijelom kućom. "Liberalna demokracija je u ogromnoj opasnosti", rekao je Matt Bennett, izvršni potpredsjednik think tanka Third Way. Tvrdi da su mnogi demokrati sada političari bez moći. Razlog za to, prema Bennettu, leži u činjenici da Donald Trump postaje dio grupe lidera poput ruskog predsjednika Vladimira Putina, kineskog predsjednika Xija Jinpinga i indijskog premijera Narende Modija. Ti lideri predstavljaju autokratske režime koji dolaze s desničarskih pozicija, a svi oni imaju kontrolu nad velikim državama, vojnim silama i ekonomijama.

"To Keira Starmera gotovo ostavlja samog kao vođu moćne nacije koja je posvećena demokraciji. To je ogroman teret odgovornosti", rekao je Bennett. "Ujedinjeno Kraljevstvo može postati bedem protiv širenja desničarskog populizma. Trebao bi uzvratiti Trumpu kad god je to potrebno i pokazati svijetu kako se to radi. To je ključno – ali bit će to usamljena borba."

U utorak, na summitu G20, rat u Ukrajini ulazi u svoj 1000. dan. Downing Street je najavio da će Keir Starmer iskoristiti ovu priliku kako bi pozvao saveznike da "pojačaju svoju podršku" Ukrajini, upozoravajući na "nesaglediva" pitanja koja će uslijediti ako Putin pobijedi. Premijer će također staviti naglasak na gospodarsku suradnju i klimatsku krizu, koji će biti u središtu njegovih razgovora. Na pitanje Politica tijekom leta prema Riju Starmer je odbacio tvrdnje da bi Trumpova pobjeda bila fatalna za okoliš, ističući da je borba protiv klimatskih promjena "naša zajednička odgovornost" i velika gospodarska prilika. Starmer će također tražiti bilateralni sastanak s Bidenom kako bi ga potaknuo da Ukrajini odobri kredit od 20 milijardi dolara prije Trumpove inauguracije 20. siječnja. Očekuje se da će premijer tražiti i odobrenje za ispaljivanje dalekometnih raketa Storm Shadow prema ruskom teritoriju.

Jedan ministar u kabinetu Ujedinjenog Kraljevstva vjeruje da se Britanija nalazi u povoljnijem položaju da osvoji naklonost novoizabranog američkog predsjednika. "On ima posebnu ljubav prema Britaniji, njegova majka potiče s otoka Lewis, a i posjeduje golf-terene", izjavio je visoki ministar. U usporedbi s europskim susjedima poput Francuske i Njemačke, Trumpova veza s Britanijom čini se čvršćom, a Starmerov saveznik dodaje: "S njima on jednostavno nema istu povezanost."

Međutim, u najizazovnijim vremenima Britanija sama neće moći oblikovati globalnu supersilu, osobito pod vodstvom protekcionista poput Trumpa. Starmer će vjerojatno težiti sklapanju saveza s čelnicima diljem svijeta, temeljenih na zajedničkim interesima. Claire Ainsley, bivša Starmerova savjetnica, tvrdi da će Britanija raditi sa saveznicima svih političkih orijentacija na pitanjima poput klimatske krize i Ukrajine, nastojeći ostvariti pragmatičnu politiku koja odgovara nacionalnim interesima svih zemalja. "A to biste mogli pronaći na iznenađujućim mjestima", dodala je. Argentinski predsjednik Javier Milei je nepokolebljivi pristaša Ukrajine. Ujedinjeno Kraljevstvo bi vjerojatno smatralo Brazilca Luiza Inácia Lulu da Silvu prebliskim Rusiji, ali je rješavanje klimatskih promjena postavio kao prioritet. Talijanka Giorgia Meloni možda je izrazito desno orijentirana, ali Starmer je vidi kao saveznika u borbi protiv ilegalne migracije.

Britanski premijer već je svjestan važnosti koju Trump pridaje osobnoj komunikaciji. Uz pomoć svoje visoko cijenjene veleposlanice u Washingtonu Karen Pierce, Starmer je bio među prvim svjetskim čelnicima koji su osigurali telefonski razgovor s Trumpom nakon njegove pobjede, šaljući mu "srdačne čestitke". Također je bio jedan od rijetkih stranih čelnika koji je osigurao razgovor s Trumpom nedugo nakon prvog pokušaja atentata na njega. "Mora nekako pokušati utjecati na njega", rekao je neimenovani britanski ministar. Iznoseći argument da kolege u parlamentu moraju biti "odrasli" i prihvatiti važnost nastavka dijaloga između Bijele kuće i Downing Streeta, drugi ministar je rekao: "Imao sam sastanke sa svim vrstama ljudi za koje bih volio da ih nisam održao, ali to je dio vladanja.”

Starmer je također dao naslutiti svoju želju za jačanjem odnosa s Europom, osobito nakon štete koju je Brexit nanio tim vezama, a nedavni posjet Macronu to jasno pokazuje. "To vam daje dobru orijentaciju kamo ide", rekao je ministar o putovanju u Pariz. Iako bi pobjede za britansko gospodarstvo mogle doći uz određene ustupke Bruxellesu, one bi mogle poslužiti kao zaštita od eventualnih ekonomskih turbulencija izazvanih Trumpovom politikom "Amerika na prvom mjestu", koja uključuje prijetnje visokom uvoznim carinama. No, oba ministra naglašavaju da laburisti nisu skloni trgovinskom ratu sa SAD-om. "Takvo što samo vodi u spiralu eskalacije", ističe jedan od ministara.

Premijer je također nedavno izmijenio ton u vezi sa svojim unutarnjim prioritetima, označivši gospodarstvo i kontrolu granica kao ključne teme. Oštriji stav o tim pitanjima, izrečen tijekom puta na klimatski summit COP29, mogao bi se smatrati odgovorom na političku inertnost Demokrata u Americi, ali i usklađivanje s Trumpovim pristupom. Do sada se Starmer fokusirao na vlastitu agendu, ponosno ističući britansku potporu Ukrajini i dosadašnji rad na klimatskoj krizi. Umjesto da omalovaži summit u Bakuu, kao što su učinili mnogi međunarodni lideri, Starmer je najavio ambiciozan cilj smanjenja emisija ugljika do 2035. godine, što se suprostavlja Trumpovoj politici.

Međutim, bit će i poteza koji će zadovoljiti novoizabranog predsjednika. Očekuje se da će Starmer ubrzo najaviti povećanje britanske potrošnje na obranu na 2,5% BDP-a, u skladu s Trumpovim zahtjevima prema saveznicima u NATO-u. Također, Starmer će koristiti Trumpovo poštovanje prema britanskoj kraljevskoj obitelji kao alat za izgradnju odnosa. Britanija pod Starmerom također pokušava izgraditi nove veze s Trumpovim glavnim suparnikom, Kinom. U ponedjeljak će Starmer imati prvi bilateralni sastanak s predsjednikom Xi Jinpingom u više od šest godina, što je značajna diplomatska prilika. Međutim, neimenovani ministar upozorava za Politico da, kad je riječ o sigurnosti i obrani, izbor između SAD-a i Kine nije jednostavan, jer su obje zemlje usko povezane.

Iako su priznali da će biti "vatrometa i drame" tijekom Trumpova predsjedništva, smatraju da je važno razlikovati retoriku od stvarnosti. Bivši dužnosnik britanske vlade, koji je radio na posljednjem Trumpovu posjetu, smatra da se Trumpa može osvojiti, ako se pristupi oprezno i mudro. Starmer ima nekoliko karata za igranje, uključujući snažnu političku poziciju u Britaniji i sposobnost da Trumpu ponudi alternativne političke ciljeve. Laburisti su svjesni da će morati pažljivo prodati Trumpu svoje političke ciljeve, naročito kada je riječ o Ukrajini. "Moramo ga uvjeriti da ne može dopustiti Putinovu pobjedu, jer bi time mogao dobiti Nobelovu nagradu za mir", rekao je jedan stariji zastupnik. Iako nitko ne sugerira da će Starmer dobiti takvu čast, mnogi diljem svijeta bili bi zahvalni ako bi barem ublažio Trumpov globalni utjecaj.

