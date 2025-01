Policija će razgovarati s majkom kad se steknu uvjeti, nitko nije vidio što se dogodilo, provjeravaju se njezini navodi

Višesatna potraga za djetetom danas se odvijala u Zagrebu na širem području oko rijeke Save. Zagrebačka policija, nešto iz 16 sati, zaprimila je dojavu kako je žena u blizini Jankomirskog mosta, prema vlastitim navodima, ušla u rijeku s djetetom u naručju, a na teren su po dojavi izašle hitne službe. Žena je spašena te joj je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć, a u potrazi koja ja trajala do večernjih sati, uz policijske snage sudjelovali su i vatrogasci, hitna pomoć te timovi HGSS-a, Civilne zaštite i zagrebačkog Crvenog križa osposobljeni za spašavanje u otežanim uvjetima sa specijaliziranim plovilom Rescue Runner koje je, kako su istaknuli, ključni alat u akcijama spašavanja na vodi, traganja za nestalim osobama i hitnim intervencijama na vodi. Aktivirane su bile i ekipe s čamcima i dronovima s termovizijom s obzirom na niske temperature, iznad lokacija na kojima se odvijala potraga kružio je i helikopter, no traganje je otežavao i snijeg koji je padao.

– Na terenu je bilo angažirano pet stanica HGSS-a, uključujući stanice iz Zagreba, Samobora, Karlovca i Bjelovara. Na raspolaganju su bila dva drona, tri čamca s posadom te pet potražnih timova sa psima. Ronioci nisu bili na terenu, no svi ostali su bili maksimalno angažirani kako bi pomogli u potrazi. Padao je i snijeg, a u rijeci Savi bilo je puno vode, što je dodatno otežavalo situaciju. Nestalo je dijete, a okolnosti su bile izuzetno teške i zahtijevale hitnu akciju – istaknuo je Marin Lukas, pročelnik HGSS-a Zagreb. Vatrogasna postrojba Zagreb u akciji je sudjelovala od početka i to s ronilačkim timom, dva čamca, jet skijem, dronom s termalnom kamerom te quadom.

Osim u blizini Jankomirskog mosta pretraživalo se područje duž rijeke Save sve do Jadranskog te Zelenog mosta, nekad poznatog i kao Hendrixov most, a da su uvjeti u kojima se odvijala potraga bili izuzetno teški i zahtjevni, za 24sata potvrdio je i vođa ronilačkog tima Grada Zagreba, Dražen Pavlić. – Pao je mrak, a Sava je jučer bila vrlo brza, što je značajno otežavalo akciju. Potraga je bila naporna, ali imali smo svu potrebnu opremu – kazao je Pavlić.

Zbog pogoršanih vremenskih uvjeta i mraka, dodao je, potraga je bila obustavljena oko 21 sat, a akcija će biti nastavljena čim se steknu bolji uvjeti za daljnju potragu. Prema neslužbenim informacijama policija je istraživala gdje je jedno od djece žene koja je odvedena u bolnicu. Riječ je standardnoj proceduri, s obzirom na to da se njezini navodi moraju provjeriti, a koliko je danas bilo poznato, nije bilo očevidaca tog događaja. S obzirom na to da je odvedena u bolnicu kako bi joj bila pružena liječnička pomoć, policija će s njom razgovarati čim se za to steknu uvjeti. Kako bi pokušali utvrditi što se točno dogodilo razgovarat će i s članovima njezine obitelji. S obzirom na to da ona tvrdi, kako je priopćila policija, da je dijete bilo s njom u blizini rijeke Save, vjerojatno će biti i vještačena, kako bi se utvrdilo je li bila prisebna i ubrojiva.