Policajac Dario piše dječje priče, trenira mlade i razbija predrasude

Da su policijski službenici i umjetničke duše, svojim primjerom najbolje potvrđuje Dario Jerković, policijski službenik za mladež i obradu kriminaliteta u Policijskoj postaji Slavonski Brod. Dario je suprug i otac dva sina, četverogodišnjaka i desetogodišnjaka. Osim ljubavi prema obitelji, u cijelosti je predan svom policijskom zanimanju. Tako mu je kao uzornom policajcu gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara 2014. godine dodijelio priznanje za iskazanu hrabrost i nesebično djelovanje u spašavanju života jedne mlade osobe.

Spojio strasti i profesiju

Dario je jedinstven primjer kako se različite strasti i profesije mogu uspješno spojiti. Kao dugogodišnji policajac, nogometni trener i autor dječjih slikovnica, on razbija predrasude o tome što znači biti policajac, a svojim radom i posvećenošću inspirira mnoge. Prije četiri godine stekao je trenersku licencu, no posebna mu je ljubav čitanje i pisanje priča za djecu. Iako na prvi pogled njegove tri uloge djeluju nespojivo, za Darija je to prirodan tijek života.

– Oduvijek sam znao da želim biti policajac. Nogomet je također bio velik dio mog života, sve dok me ozljede nisu spriječile da nastavim igrati. Tada sam se posvetio suđenju, ali kad sam upisao studij kriminalistike, morao sam odustati od toga. Nakon što sam završio fakultet, vratio sam se u Slavonski Brod i postao policijski službenik. Danas, uz posao u policiji, treniram djecu i pišem – objašnjava Dario. S pisanjem je počeo jer je htio stvoriti čarobne svjetove za svoju djecu, u kojima su oni glavni junaci. Pišući za njih, Dario je uronio u čaroban svijet mašte. Zapisivao je događaje iz života svojih sinova koje su mu oni prepričavali i od toga načinio bajku. Nakon što bi napisao priču, posebno je uživao u tome da ih posjedne pokraj sebe i pročita im ono što je napisao. Tako je svjetlo dana ugledao njegov prvijenac "Srebrokosi otkriva čarobne zemlje", zbirka od pet priča koje veže lik dječaka Srebrokosog s drvenim mačem. Dario piše na zanimljiv i privlačan način, vješto čitatelja prenoseći u posve nov i zanimljiv svijet

– Bilo mi je važno da se sinovi sami uključe u priču sa svojim razmišljanjima. Stoga sam u priče uvodio njihovu interaktivnost. Htio sam da sami donesu odluku o tome što će glavni lik, dječak Srebrokosi, učiniti i na koju stranu će krenuti. Moji su dječaci u tome uživali jer su smatrali da svojim odlukama pomažu Srebrokosom da premosti prepreke na svojim putovanjima – kaže Jerković. Dario je inače veliki ljubitelj serijala "Kronike iz Narnije", "Hobita" i "Petra Pana", a od djela naših autora voli "Čudnovate zgode šegrta Hlapića". Odrastao je uz priče braće Grimm i Hansa Christiana Andersena, što mu je utkalo temelje za stvaralaštvo koje su u njemu probudila njegova dva sina. U zadnjih godinu dana napisao je pet slikovnica za djecu od 8 do 12 godina, i to "Svijet klaunova", "Tajna stare kuće", "Čudo božićnog drvca", "Čudesni svijet leptira" i "Kristalni mač".

Veliko srce i još veća mašta

Iako su priče vremenski i tematski odvojene, imaju i jednu dodirnu točku. To je glavni protagonist, Srebrokosi, dječak koji je u svakoj priči godinu dana stariji. Jedna od posebnosti njegovih priča jest to da su sve interaktivne pa čitatelj u određenim trenucima mora sam donijeti odluku o kojoj će ovisiti hoće li glavni protagonist proći određenu prepreku ili će priča završiti. Upravo taj dio najviše se svidio djeci, odnosno njihova moć odlučivanja o daljnjim kretnjama glavnog lika dodatno ih je zaintrigirala. Iako su ljudi skloni misliti da policajci ne njeguju kreativne interese, Dario je dokazao suprotno.

– Kolege su me podržali, a mnogi su bili iznenađeni kad su čuli za Srebrokosog. Nisam jedini policajac književnik u Brodsko-posavskoj županiji, neki moji kolege pišu poeziju, drugi prozu, a jedan njihov naslov čak je uvršten i u školsku lektiru. Čini se da smo najpismenija policijska postaja u državi – smije se Jerković. Uz dječje, Dariju je već u planu novi projekt. Naime, piše i roman za odrasle osobe koji će, nada se, ugledati svjetlo dana u skorije vrijeme. – Trenutačno se fokusiram na dječje priče, ali nadam se da ću uskoro objaviti i romane. Pisanje mi daje poseban osjećaj ispunjenja i svakako ću nastaviti s tim. Nadam se da će se pustolovine Srebrokosog svidjeti mladim čitateljima kao što su se svidjele mojoj djeci – zaključuje Jerković.