Pokušala prevariti vlasti s lažiranom COVID-potvrdom, a razotkrila je tako glupa pogreška

Amerikanku Chloe Mrozak (24) ulovili su s krivotvorenom COVID-potvrdom koju je koristila kako bi otputovala na Havaje. Nisu je otkrili zbog detaljne provjere koju nije mogla nikako izbjeći, već zbog netočno napisanog imena cjepiva što je bilo dovoljno da policija bude pozvana.

U krivotvorenoj potvrdi je pisalo 'Maderna', umjesto Moderna. Mrozak je potvrdu prije puta poslala havajskim vlastima, a nedugo nakon što je sletjela na aerodrom O'ahu lokalna policija krenula je s istragom.

24-year-old Chloe Mrozak from Illinois was arrested after allegedly using this fake #COVID19 vaccine card to enter Hawaii and avoid travel restrictions — it says “Maderna” instead of “Moderna” @KITV4 pic.twitter.com/1EWp3eG3OR