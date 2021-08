Pokušaj bijega koštao ih života: Afganistanci se vezali za kotače aviona pa pali s velike visine

Tisuće Afganistanaca očajnički pokušavaju napustiti Kabul nakon što su talibani povratili vlast izgubljenu prije 20 godina. Tri putnika tako su poginula u pokušaju bijega nakon što su se privezali za kotače zrakoplova koji je poletio s aerodroma glavnog grada. Nakon što je zrakoplov poletio, pali su velike visine.

