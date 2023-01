Pokrenuta peticija za izmjene doplatka za djecu: 'Svugdje u svijetu gledan je kao pravo svakog djeteta'

Građanska inicijativa "Za djecu" pokrenula je potpisivanje peticije čiji je cilj izmijeniti zakon o doplatku za djecu. Po pitanju dječjeg doplatka, Hrvatska značajno zaostaje za ostalim članicama Europske unije, a više o tome govorila je za Večernji TV Melanie Hodak.

- Značajno zaostajemo i značajno smo u padu nataliteta naspram drugih članica EU što znači da obaramo vlastite rekorde u broju rođene djece. Recimo, ove godine se očekuje nešto manje od 35 tisuća rođene djece, što je prestrašno. Značajno zaostajemo za ostalim članicama Unije tako da trenutni naši iznosi dječjeg doplatka iznose 25 do 39 eura što je daleko od prosjeka - kazala je te pojasnila kako druge zemlje imaju prosjek između 100 do 250 eura po djetetu.

Inicijativa, između ostalog, traži fiksni dječji doplatak za svako dijete u iznosu od 100 eura.

- Smatramo da su ti iznosi realni. Čak smo se usudili pozabaviti statističkim podacima pa mogu reći da statistički podaci, koje možete pronaći na Facebook grupi građanske inicijative "Za djecu", pokazuju odnos troškova s obzirom na proračun za 2023. godinu i pokazuju da su naši zahtjevi itekako ostvarivi. Po našem bi se planu utrošilo manje novaca nego što je planirano. Ukupni mjesečni trošak iznosio bi 0,31 posto proračuna - ističe.

- Cenzus iznosi 2328 kuna u Hrvatskoj u ovom trenutku i postoje tri razreda prema dohodovnom cenzusu što znači da ukoliko ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 543 kune, iznos dječjeg doplatka je 299 kuna. Drugi razred je ukoliko dohodak po članu kućanstva ne prelazi 1119 kuna, dječji doplatak iznosi 249 kuna. Po trećem razredu, ako dohodak po članu kućanstva mjesečno prelazi 1119 kuna, a ne prelazi 2328 kuna, iznosi 199 kuna.

Trenutno u Hrvatskoj ima 124 tisuće korisnika koji primaju dječji doplatak. Riječ je, pojašnjava Hodak, o skrbnicima ili roditeljima.

- Dječji doplatak je svugdje u svijetu gledan kao pravo svakog djeteta, međutim u Hrvatskoj je takav iznos da jednostavno graniči sa socijalnom naknadom. Svakako smo za to da se to treba izdvojiti i da se to ne smije i ne može nazivati socijalnom naknadom, već kao pravom svakog djeteta. Međutim, trenutni iznos od 25 do 39 eura jednostavno zvuči tako - smatra.

Građanska inicijativa "Za djecu" ima Facebook grupu u kojoj se obavještava o novostima vezanima uz potpisivanje peticije. Trenutno online peticija ima 57 tisuća potpisa. Njihov je plan prikupiti 100 tisuća, a peticija traje još dvadeset dana. S prikupljenim potpisima, naime, planiraju u Sabor. Melanie Hodak osvrnula se na potencijalne reakcije političara.

- S obzirom da su se mnogi saborski zastupnici već zainteresirali za ono što mi predlažemo, smatramo da će to pozdraviti kao određenu demografsku mjeru, s obzirom na pad nataliteta - kazala je.

S obzirom na to da traže ukidanje cenzusa i fiksni dječji doplatak za svako dijete u iznosu od 100 eura, Hodak kaže kako za djecu s invaliditetom žele povećanje.

- Za djecu prvog i drugog stupnja invaliditeta tražimo 150 eura dječjeg doplatka, a za djecu s težim i teškim invaliditetom 200 eura - kaže. Osvrnula se što bi promjene značile njoj osobno, kao samohranoj majci troje djece s teškoćama u razvoju.

- Moje najmlađe dijete ima višestruka oštećenja zdravlja, četvrti stupanj invalidnosti. Prima 831 kunu dječjeg doplatka. Starije dvoje ne primaju još ništa jer su u fazi vještačenja. Iznos od 831 kune meni pokrije tri sata rehabilitacije mjesečno, dok dijete pohađa devet sati tjedno. Mislim da je to dovoljan odgovor - istaknula je.