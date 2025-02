Ćosić i službeno pod istragom. Kako je izgledala muljaža s ulaznicama teška 20.000 eura

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv sportskog komentatora Drage Ćosića i nekadašnjeg međunarodnog koordinatora Hrvatske radiotelevizije (HRT) Saše Dedića zbog pronevjere ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Državno odvjetništvo (DORH) je, ne navodeći identitete osumnjičenika, izvijestilo da je općinsko kazneno tužiteljstvo ispitalo Ćosića i potom pokrenulo istragu protiv njega i Dedića zbog pronevjere velike vrijednosti.

Tužiteljstvo sumnja da su Ćosić i Dedić, od 16. svibnja do 15. srpnja 2018. u Zagrebu i Rusiji, kao zaposlenici HRT-a, protupravno prisvojili 40 VIP ulaznica za nogometno prvenstvo, koje su HRT-u bili dodijeljene kao jednoj od članica međunarodne radiodifuzijske organizacije, a koja je kupila prava na prijenos utakmica tog prvenstva. U DORH-u ističu da su ulaznice bile neprenosive i nezamjenjive te namijenjene za korištenje višem menadžmentu organizacije i za važne poslovne partnere.

Zagrebačko Općinsko kazneno državno odvjetništvo sumnja da su Ćosić i Dedić, bez znanja i odobrenja HRT-ovog rukovodećeg kadra ulaznice vrijedne 20.000 eura podijelili svojim prijateljima i poznanicima. Mediji su ranije izvijestili kako je Drago Ćosić uhvaćen u preprodaji ulaznica za finale u Rusiji u kojem je Hrvatska igrala protiv Francuske, nakon što je Svjetska nogometna federacija (FIFA) zatražila od europske radiodifuzijske organizacije European Broadcasting Union (EBU) očitovanje o ulaznicama koje je dobio EBU, a koje su se našle na crnom tržištu.

Nakon što je prema serijskom broju utvrđeno da su EBU-ove ulaznice dodijeljene HRT-u, EBU je zatražio očitovanje od hrvatske nacionalne radiotelevizijske kuće. Mediji su priopćili da nitko iz HRT-a navodno nije ni znao da su od EBU-a zatražene ulaznice pa je pokrenuta interna istraga koja je dovela do Ćosića i Dedića. Prema Kaznenom zakonu, tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povjereni na radu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Ako je vrijednost pronevjerene stvari ili imovinskog prava velika, počinitelj će se kazniti zatvorom u trajanju od jedne do osam godina.

