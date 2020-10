Pojavile se lažne novčanice eura. Policija objavila što imaju ispisano na sebi

Na području Varaždinske županije zabilježeno je nekoliko prijevara s kopijama novčanica eura, odnosno s tzv. filmskim novcem. - Utvrđeno je da su se unazad nekoliko tjedana pojavile krivotvorene novčanice koje su nepoznati počinitelji stavili u opticaj kroz neke kioske i trgovine koje imaju uslugu mjenjačnice - kažu u PU varaždinskoj.

Spomenute lažne novčanice od 10 i 20 eura na sebi imaju ispisano sitnim štampanim slovima THIS IS NOT LEGAL, IT IS TO BE USED FOR MOTION PROPS, dok novčanice od 200 i 500 eura na sebi imaju ispisano sitnim štampanim slovima SOUVENIR PRODUCTION.

Foto: PU varaždinska

- S obzirom na pojavu lažnih novčanica savjetujemo građane da obrate pozornost na spomenute detalje prilikom kupoprodaje ili razmjene novčanica od 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura kako ne bi prilikom transakcije bili oštećeni - ističu u PU varaždinskoj i pozivaju sve građane koji se eventualno susretnu s takvim novčanicama ili posumnjaju u originalnost da odmah pozovu policiju na 192.