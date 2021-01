Pogubljena prva žena u SAD-u nakon gotovo 70 godina, Trump je odbio pomilovati

Lisa Montgomery (52) primila je sinoć smrtonosnu injekciju u Terre-Hauteu, u Indiani, i tako postala prva žena koju su savezne vlasti smaknule od 1953.

Na smrtnu kaznu osuđena je 2007. godine zbog monstruoznog zločina: 2004. ubila je ženu u osmom mjesecu trudnoće s nakanom da joj uzme nerođeno dijete. Ono je preživjelo. Montgomery je svoju žrtvu pronašla na internetu i posjetila je u njezinu domu u Missouriju pod izlikom da želi kupiti psića. Na mjestu događaja ju je ugušila, rasparala joj maternicu, izvadila dijete i ostavila mladu ženu u lokvi krvi.

Njezino smaknuće odgađano je u dva navrata, zbog koronavirusa te utvrđivanja njezina mentalnog stanja. Njezini odvjetnici su tvrdili da ona boluje od teške mentalne bolesti koja je posljedica nasilja i silovanja koje je pretrpjela u djetinjstvu. Po njihovim riječima, ona ne razumije smisao kazne, što je nužan uvjet za njezino izvršenje. Savezni sudac je u ponedjeljak navečer naredio odgodu njezina smaknuća, nekoliko sati prije predviđenog izvršenja kazne, dok se ne provede procjena njezina mentalnog stanja.

Foto: Activists in opposition to the death penalty gather to protest the execution of Lisa Montgomery

Čini se da dokumenti poslani sudu upućuju da je "Montgomery toliko daleko od stvarnosti da ne može racionalno shvatiti koji je motiv administracije za njezino pogubljenje", ocijenio je sudac Patrick Hanlon.

Ministarstvo pravosuđa odmah je uložilo žalbu, osuđujući taktiku odgađanja. Na koncu Vrhovni sud uklonio je posljednju zapreku za izvršenje kazne odbacujući odluku nižeg suda o odgodi.

Pravna bitka oko njezine smrtne kazne imala je i političku pozadinu budući da se pretpostavljalo kako bi je mogla izbjeći kad 20. siječnja prisegne izabrani predsjednik Joe Biden, protivnik smrtne kazne koji je najavio reforme. Predsjednik Donald Trump, odlučni zagovornik smrtne kazne, ignorirao je zahtjev za pomilovanje.

Osim Montgomery, pogubljenje ovog tjedna čekaju i dvojica crnaca. Budući da su demokrati preuzeli kontrolu u Senatu, moguće je da će se, kad Joe Biden preuzme dužnost, donijeti zakon kojim bi se ukinule smrtne kazne na saveznoj razini.