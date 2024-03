'Pogledi' Kola Slavuj o 50 godina djelovanja Folklornog ansambla

“Pogledi”, naziv je višejezične knjige oko 50-ak autora čiji je izdavač Folklorni ansambl “Kolo Slavuj” iz Beča. Knjigu su Koloslavujci izdali u povodu obilježavanja 50. obljetnice svog postojanja i djelovanja. Pola stoljeća - ogroman je razlog za svečanu promociju knjige, koja je održana u utorak u Hrvatskom centru u Beču. U prepunoj dvorani, u nazočnosti brojne publike iz Beča i Gradišća, te članova FA Kolo Slavuj.

Kako je uvodno rekla voditeljica svečane promocije Silvija Bucolić, urednički tim ove bogato ilustrirane knjige, kako novim, tako i starim fotografijama su Katarina Tyran, Lidia Novak i predsjednica Kola Slavuj Gabriela Novak-Karall, a grafička rješenja i dizajn potpisuje Filip Hauck-Tyran. Bucolić je Istaknula veliki značaj djelovanja Kola Slavuj u očuvanju tradicije, hrvatskog jezika i kulture te identiteta gradišćanskih Hrvata. Kako je rekla: “50 pogleda iz raznih perspektiva”. Katarina Tyran, jedna od urednica knjige i idejna začetnica ovog hvale vrijednog izdavačkog projekta, na ideju o pisanju knjige o 50 godina Kola Slavuj je došla za vrijeme pandemije koronavirusa 2020. godine i lockdowna.

“Htjeli smo nešto posebno, ali ne kroniku. Komunicirali smo online i nisam mislila da ćemo uspjeti ovako uspješno objediniti 50 tekstova različitih autora, na različitim jezicima i dijalektima u ovu knjigu. Trebali smo tri godine, ali uspjeli smo. Knjiga je lijepa za oko, vrlo čitljiva s privlačnim tekstovima i višejezična. Cijelu sam ju pročitala na prvoj korekturi. I onda mi je pao kamen sa srca. Uvjerila sam se da je dobra, da prikazuje i dokumentira dugogodišnju povijest Ansambla i istovremeno priča osobne priče autora, te ima i znanstvenih osvrta. Za svakoga ponešto”, rekla je Katarina. U nastavku je napomenula kako je uređivački tim gledao da uspostavi “ravnotežu između tekstova i slika”, i da je u tome uspio”. Jednako, kao i ona kao autorica teksta, koja je u svom tekstu objavljenom u knjizi pod naslovom “Plesati, pjevati i očuvati jezik”, ukazala na glavne ciljeve FA Kolo Slavuj.

Lidia Novak, također urednica knjige, tvrdi da je knjiga napravljena “za srce i dušu” čitatelja. I da dokumentira šarolikost Kola Slavuj, zahvaljujući pogledima ljudi kako iz Ansambla o njegovom 50-godišnjem umjetničkom djelovanju, tako i onih izvana, koji nisu njegovi članovi. “Mi smo kolektiv individualaca koji vole plesati i pjevati. Kod nas godine nisu važne, kao ni to jesi li ili nisi gradišćanski Hrvat, kojeg si porijekla i državljanstva, kojeg si zanimanja, kao ni koji jezik ili jezičnu varijantu govoriš. Mi smo nadregionalni, i ima nas sa svih strana i ta se šarolikost ogleda i u ovoj knjizi”, naglasila je Lidia.

Filip Hauck-Tyran je rekao kako je bio sretan i počašćen da je pozvan u uređivački tim da radi na knjizi. “Ideja o 50 tekstova za 50 godina, jako mi se je svidjela i za mene je bila grafičko-dizajnerski izazov. Na kraju sam se odlučio za minimalizam. Važne su mi bile fotografije velikog formata, da se vidi kvaliteta. Dugo smo zajedno radili, izabirali fotografije i o svemu se dogovarali, nekad mirno, nekad žustro, ali bilo je divno”, istakao je Filip.

Osoba koja je prva pročitala knjigu “Pogledi” od 300-tinjak stranica, i to od početka do kraja, bila je glavna urednica Hrvatskih novina Tereza Grandić. “Ja sam iz Stinjaka u južnom Gradišću. Stinjaci su bila i prva koreografija od pokojnog hrvatskog etnokoreologa Ivana Ivančanina, koju je Kolo Slavuj plesao. To me je nekako zaokupilo i to sam istraživala. Ono što mi se posebno sviđa je obiteljski duh koji vlada u našem Folklornom ansamblu, u kojem i ja plešem”, rekla nam je Tereza.

Među intervjuiranim govornicima bili su i Peter Kölbl bivši voditelj Zbora Kola Slavuj i član Kola Slavuj, odvjetnik Franjo Schruiff, koji ima tri testa u knjizi. Onaj pod naslovom “Kolo bez kraja - Perpetuum mobile”, sjajno opisuje Kolo Slavuj i Koloslavujce. Na kraju svečanosti svima nazočnima obratila se je, uz dugi i frenetičan aplauz i dugogodišnja predsjednica Kola Slavuj Gabriela Novak Karall. Nezaustaviva “radilica” pod čijom dirigentskom palicom Ansambl već čitav niz godina niže uspjeh za uspjehom.

“Naš folklorni ansambl je nadregionalan i obilježava ga šarolikost. Mi smo poseban Ansambl, kojega se po ničemu što ga karakterizira ne može svrstati ni u austrijsku niti u hrvatsku folklornu shemu. Kolo Slavuj je stvorio svoj svijet, i u njemu svi zajedno uživamo”, rekla je Novak Karall.

Na naš upit, koji je to svijet, šefica Kola Slavuj nam je odgovorila: “Svi smo kao jedna obitelj. A što se mene tiče Kolo Slavuj je jedan od najvažnijih dijelova moga života. Došla sam kao mlada u taj Ansambl i on je postao moj hrvatski svijet u Beču, u kojem ne prestajem uživati. Svih tih godina sam mnogo toga naučila i lijepoga doživjela, kako u Austriji tako i na turnejama širom svijeta”.

Govoreći o knjizi “Pogledi”, Novak Karall je rekla kako je ona “mozaik svih događanja vezanih uz Kolo Slavuj”. i to “iz raznih perspektiva gledanja i iz raznih vremenskih razdoblja unutar 50 godina postojanja i djelovanja Ansambla”.

“A jedna od posebnosti Kola Slavuj je i ta da se u ansamblu govori univerzalni hrvatski jezik, s mnoštvo raznih dijalekata i jezičnih varijanata, ovisno o tome iz kojeg dijela Gradišća ili iz koje zemlje ili područja su naši članovi”, dodala je šefica Folklornog ansambla, ukazavši na temu koja prati ovaj nadregionalni Ansambl od samoga početka, a to su granice, i njihovo rušenje, kojima je u knjizi posvećeno i posebno poglavlje.

Svoj doprinos bečkoj promociji knjige dali su i članovi Kola Slavuj svojim fantastičnim glazbenim nastupom uživo, kako Zbor tako i tamburaši. Veličanstveni ugođaj, koji je publika nagradila ne samo burnim i dugotrajnim pljeskom, nego i pjevala zajedno s izvođačima. I na kraju što reći nego čestitke Kolu Slavuj na promoviranim “Pogledima”, koji su dio svečanog obilježavanja 50. jubilarne godišnjice ovog Folklornog ansambla. Prethodna, posebno veličanstvena svečanost održana je u studenome prošle godine, u prestižnom bečkom Volkstheatru i ostala događaj za pamćenje.

