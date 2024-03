Najpoznatiji svjetski forenzičari donijeli su istinu o stradalima i o ratu

Najgore je biti u limbu – ne znati ili ne moći drugima dokazati ono što znaš. Za vrijeme Domovinskog rata takva nelagoda bila je na dvije razine: onoj ljudskoj, kad obitelji nisu znale što je s njihovim nestalim članovima, a nažalost, mnoge i danas ne znaju, i na onoj, samo u institucionalnoj hijerarhiji, višoj – na državnoj, kad su i branitelji, i liječnici, i znanstvenici, a i vlast znali što se događa u Hrvatskoj, tko je agresor, a tko žrtva, ali je ostatak svijeta trpao sve u isti koš. Obje te nelagode dobile su epilog kad je u Hrvatsku stigao tim UN-ovih istražitelja, znanstvenika forenzičara, koji su gledali kako se pred njima iskopavaju masovne grobnice, a potom radili i radili na identifikaciji žrtava, prečesto civila.

Obitelji ubijenih su, ako ništa, dobile svoj mir, ma kako on bio mučan, a svijet je doznao da se krajem 20. stoljeća u Europi događaju masovni zločini koje su počinile srbijanske snage. I to je bila prekretnica. Na temelju njihovih dokaza UN , odnosno Haaški sud podignuo je optužnice protiv nekih od najvećih krvnika i njihovih nalogodavaca, Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i drugih.

Važnost znanosti

Knjiga "Pucanj u Hrvatskoj" kinesko američke autorice Xiaping Jiang, koju izdaje Večernji list, danas je predstavljena u Zagrebu i opisuje prvu misiju UN-ova tima koju su činili najpoznatiji svjetski forenzičari. Predvodio ju je dr. Henry Lee, današnji Sherlock Holmes, kako ga zovu, koji je radio na iznimno mnogo slučajeva, od onih izvan svjetla medija do onih u žiži javnosti, kao što su i ubojstvo J. F. Kennedyja i ubojstvo bivše supruge američke sportske legende O.J. Simpsona. Knjigu je napisala njegova supruga Xiaping Jiang koja je iz prve ruke doznala detalje o misiji i o Hrvatskoj – prvo na kineskom, onda na engleskom, a sada je i u hrvatskom prijevodu.

– Unatoč tomu što je dijelom fikcija, knjiga šalje važne poruke o tome koliko je znanost važna da ljudi, majke koje su u Domovinskom ratu izgubile svoje najmilije i nisu ih mogle pronaći, ipak na kraju – zahvaljujući forenzici i znanstvenicima koji su radili na terenu, a sada neki od njih nazoče promociji – pronalaze mir, ali i naglašava sudbinu ljudi kojima je rat odnio sve – kazao je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.

Dio je to Domovinskog rata koji zapravo još traje – još se identificiraju žrtve metodama koje su tada primijenili znanstvenici, a koje je hrvatskim kolegama velikim dijelom prenio dr. Henry Lee i time otvorio i novu granu forenzike. Najpoznatiji svjetski forenzičar i njegova supruga i autorica Xiaping Jiang danas su boravili u Zagrebu i nazočili promociji knjige uz Leejeva dobrog prijatelja i bivšeg učenika dr. Dragana Primorca. On je u knjizi, mješavini fikcije i dokumentaristike, zanimljivom amalgamu dvaju žanrova, spiritus movens, pokretački duh koji vodi radnju u knjizi, ali koji je zaista u to vrijeme i doveo dr. Leeja u Hrvatsku i time pokrenuo ne samo identifikaciju žrtava rata već i nove grane forenzike, DNK analize, sa Šimunom Anđelinovićem, splitskim profesorom i kasnije rektorom. Dr. Henry Lee govorio je o emotivnosti misije u Hrvatskoj, o važnom poslu koji je trebalo obaviti. Pa kad mu je dr. Primorac rekao da su usred mina i da oko njih zvižde meci i da bi bilo bolje – sigurnije – da odustanu i vrate se kući u SAD, ovaj je odmahnuo rukom i rekao: "Ne, idemo dalje."

Srce u Hrvatskoj

Dr. Henry Lee govorio je i o svojoj čvrstoj vezi s Draganom Primorcem i s Hrvatskom, koju je prenio i na suprugu autoricu čije je srce – kaže – ostalo u Hrvatskoj. Ali možda sentiment knjige najbolje opisuje riječi same autorice o procesu pisanja: "Najteži dio bili su svi ti izgubljeni životi, a najviše me dirnulo kako su ti znanstvenici, u potrazi za mirom za čovječanstvo, razotkrivanjem istine prevladali sve prepreke kako bi dovršili istražni i identifikacijski posao. Dali su odgovore hrvatskom narodu, dopustili su činjenicama da govore same za sebe. To je zalog miru u budućnosti."

