Pogledali smo film: Pogledajte zašto bi Hrvati i danas glasali za Tuđmana

Film koji je u povodu 100. godišnjice rođenja prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana napravio režiser Jakov Sedlar izaziva valove nostalgije kod Hrvata koji su proživjeli one prijelomne 90-e godine prošlog stoljeća. Iako se Tuđmana često ne doživljava kao emotivca, gotovo svaki posebno odabrani kadar i životna situacija koju opisuje Sedlar pokazuje baš suprotno. Osnivač suverene Hrvatske bio je upravo nabijen emocijama prema Hrvatskoj i njezinoj državnoj samostalnosti. I to od malih nogu pa sve do kraja života.



Projekt, ali obiteljski