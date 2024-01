Poduzetnik odgovorio Habijanu i Severu: Lažete. Kako možete tvrditi da se promet prelio u druge dane?

Neradna nedjelja i dalje je kamen spoticanja između poduzetnika, sindikata i Vlade. Nakon što su čelnik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever te resorno Ministarstvo gospodarstva odgovorili zagrebačkom poduzetniku Gordanu Kolaru kako neradnu nedjelju želi većina hrvatskog društva, a iz ministarstva prozvanog ministra Damira Habijana kako promet s neradnih dana prebacio se na radne, te je samo u prvih devet dana ove godine broj fiskaliziranih računa bio je veći za 817.927, a iznos računa za 95,5 milijuna eura, u odnosu na isto lanjsko razdoblje, Kolar poručuje kako njegovo otvoreno pismo nisu pročitali, poduzetnici se i dalje bore s vjetrenjačama, a prava svih radnika i dalje nisu zaštićena.

Kolar, inače vlasnik dviju suvenirnica u Zagrebu i Dubrovniku te član Udruge Glas poduzetnika, u otvorenom pismu Severu i Habijanu poručio je ovih dana, podsjetimo, kako je i on radnik i želi raditi nedjeljom i blagdanom, što je njegovo ustavno pravo, ističući kako su - dok nesmetano rade lutrije, kladionice i ostale iznimke, mali poduzetnici, a pogotovo oni u turizmu, diskriminirani novim Zakonom o trgovini - i gube i previše. Osvrćući se na svega 16 dopuštenih radnih nedjelja u godini, poručio je kako se "sjajno potiče poduzetnički duh u Hrvatskoj time što se brani rad vlasnicima obrta i privatnicima koji žele raditi". Nakon što su stigli odgovori Severa te Habijanova ministarstva, Kolar Severu poručuje kako se iz njegova odgovora može se zaključiti da njegovo otvoreno pismo nije ni pročitao.

- Ili ste ga pročitali i pravite se da ne razumijete suštinu problema ili što bi bilo zaista najtragičnije da stvarno ne razumijete koliku štetu je novi Zakon o trgovini prouzročio obrtnicima, privatnim poduzetnicima, malim trgovcima i u konačnici radnicima. Vaš odgovor na moje pismo je zapravo zaista zastrašujući. Strašno je do koje mjere ne razumijete i ne štitite pravo ni radnika ni poduzetnika. Kažete da kao odgovorno društvo moramo voditi računa o svim ljudima jednako. Pa iz vaših istupa to nije vidljivo. Upravo je obrnuto. Sva sreća pa to mogu vidjeti svi koji razmišljaju svojom glavom i koji zaključke donose na temelju argumenata, a ne na temelju floskula i ispraznih fraza koje tako lako izgovarate.

Pa sami tvrdite da su dva prijašnja zakona o trgovini kojima se regulira rad nedjeljom ranije pala na Ustavnom sudu, a koje su donosile kako vi kažete: “ vlasti različitih predznaka i lijeve i desne - i one koje su imale socijaldemokratski predznak i one koje su imale Hadezeov predznak”. Da pala su, jer je takav zakon oba puta bio ocijenjen kao neustavan jer diskriminira određene dionike u društvu - poručuje Kolar te dodaje kako je i u sadašnjem slučaju jasno je da na Ustavnom sudu ni po treći put neće proći.

- I opet će pasti jer je normalno da u jednom demokratski uređenom društvu zakon koji se donosi mora biti pošten i pravedan prema svima i jednak za sve - ističe.

- Pa i lijevi i desni su donosili takve zakone zbog jeftinih političkih poena, već kako je kome na vlasti bilo potrebno, a ne da zaista zaštite radnike i njihova prava.

Gotovo je nevjerojatno s kojom lakoćom možete iznositi neistinite tvrdnje i laži. Kako možete tvrditi da se sav promet koji se odvijao nedjeljom i blagdanima prelio u neke druge dane kada to u turističkoj sezoni i u mjestima duž jadranske obale nije slučaj. Isto sam i potkrijepio primjerima gostiju koji upravo dolaze u dane blagdana i nedjeljom, za Uskrs, u predsezoni i postsezoni kao i mnogi kruzeri sa velikim brojem gostiju koji uplovljavaju nedjeljama i blagdanima u turistička mjesta i gradove duž naše obale i istu večer idu dalje. Je li vam jasno da su trgovine te dane zatvorene.

Hoće li se i taj promet preliti u druge dane? Jedino nekim čarobnim štapićem. Kako vi kažete prava suština svega je da su obitelji zajedno. Jeste li svjesni da te obitelji po 4 ili 5 mjeseci provode sve vrijeme zajedno jer nemaju posla te zimske mjesece, nema dovoljno gostiju i turista da bi držali svoje male poslove i trgovine otvorenima. Logično je da tada koriste slobodno vrijeme jer ga imaju na pretek. Možda putuju, šeću prirodom, a možda odu i u neku kupovinu. I to baš nedjeljom. Jer baš tako žele. Ali ne, vi ćete im odrediti da će oni provoditi nedjelje i blagdane zajedno pa i tada kada im je bitno da kroz svoj mali posao u sezoni ostvare neki prihod jer zimi to ne mogu - poručuje Kolar.

- Ne samo da ćete im to određivati već si dajete za pravo i gdje će to vrijeme provoditi kako vi kažete: “pa ne valjda šalabajzajući po trgovinama”. Pa zar si u jednom slobodnom demokratskom društvu dozvoljavate još i određivati kako će tko provoditi svoje slobodno vrijeme. Nevjerojatno! - dodaje, dok stav "gospode iz ministarstva čiji je cilj, kako tvrde, da radnicima omoguće da nedjelju provode s obiteljima te da uspostave ravnotežu između slobode i prava zaposlenih u trgovini u odnosu na poduzetničke slobode trgovaca", ocjenjuje potpuno promašenim.

- Da vam je to bio cilj i da ste uistinu željeli zaštititi prava svih radnika bez obzira kojom se djelatnošću bave mogli ste u Zakonu o radu to regulirati jednostavno da ste umjesto 16 dozvoljenih radnih nedjelja trgovinama samo donijeli uredbu da ni jedan radnik u bilo kojoj djelatnosti ne smije raditi više od 16 nedjelja godišnje problem bi bio riješen. Zaštitili biste sve djelatnike u svim djelatnostima jednako a omogućili svim malim poduzetnicima, obrtnicima i privatnicima da rade a trgovinama da su otvorene - napominje te dodaje kako bi to bilo jednako pravedno i pošteno za sve.

- Na taj način i takvom jednostavnom uredbom biste ujedno zaštitili i djelatnike u hotelima, restoranima, kafićima, uslužnim djelatnostima, djelatnike javnog prijevoza, djelatnike u kladionicama, muzejima i galerijama, nacionalnim parkovima i sl. Oni na žalost i dalje rade sve nedjelje i sve blagdane. I nitko ih ne štiti - tvrdi Kolar te pita ne bi li to bilo puno poštenije nego donositi zabrane rada trgovinama.

- Jer upravo tada biste osigurali da niti jedan radnik ne bude iskorišten i primoran raditi svaku nedjelju bez obzira je li trgovina otvorena ili ne. Povirite malo u prehrambene trgovačke centre pa ćete se uvjeriti koliki djelatnici i dalje u njima nedjeljom rade bez obzira što su trgovine zatvorene i što su svojih 16 nedjelja odradili na blagajni - kaže te poručuje:

- Gospodine Sever, zapravo se iz vaših izjava može zaključiti da se vi kao predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata zapravo ne zalažete za jednaka prava svih radnika što bi vam trebao biti posao i cilj. Vi se zapravo samo zalažete da trgovine ne smiju raditi. A zašto? To je vjerojatno samo vama jasno. Jer svima nama koji svojim trudom i radom participiramo u ovom društvu i želimo zaštititi kako svoj posao tako i svoje radnike to zaista nije razumljivo. A vi gospodo iz ministarstva gospodarstva se ne morate brinuti oko toga što mi mali poduzetnici reagiramo. Ionako već dugi niz godina osjećamo da se borimo s vjetrenjačama. Ali borit ćemo se i nadalje!

