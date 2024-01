Pekarnice kod Zagreba smislile način kako da rade nedjeljom, kupci ljuti: 'Ljudi nas strašno vrijeđaju, urlaju'

Nekoliko trgovina pekarskog lanca Pan-Pek radi i ove nedjelje normalno, samo s jednom iznimkom - ne prodaju kruh. Tako je na pultu jedne poslovnice u Velikoj Gorici istaknut natpis "Radimo BEZ KRUHA", objavio je jutros portal gorica.info.

Iako je rad nedjeljom reguliran izmijenjenim Zakonom od srpnja, Pan-Pek, prema riječima zaposlenice jedne od dviju njihovih pekarnica koje su u Velikoj Gorici bile otvorene, smatra da su nedjeljom ugostiteljski objekt te da im je dozvoljeno raditi. - Koliko sam razumjela voditelja, mi smo nedjeljom ugostiteljski objekt. Imamo i dalje lisnato i kroasane. Očito se radi o rupi u Zakonu. Meni nije teško raditi jer sam ionako već tu, kao i moji kolege, ali nemamo veliki promet - iskrena je prodavačica za Jutarnji list.

Dodala je da ne smiju nedjeljom prodavati ni vrećice ni mliječne proizvode, pa ih subotom nakon smjene sve moraju maknuti.

U svemu joj najteže pada kad je kupci vrijeđaju zbog čudne situacije, a posebno je grozno bilo na Štefanje. - Mi smo tad jedini radili i imali smo gomilu posla, a nismo imali kruha. Strašne sam uvrede čula taj dan, neki ljudi su doslovno urlali na mene. A i nama je sve to apsurdno, pogotovo jer bih, po svemu kako se u javnosti priča, trebala biti kod kuće s obitelji - kazuje zaposlenica.

Podsjetimo, izmjene Zakona o trgovini stupile su na snagu 1. srpnja 2023. godine. Propisano je da radno vrijeme prodajnih objekata određuju trgovci u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno, koje trgovci samostalno raspoređuju, te da su prodajni objekti zatvoreni nedjeljom i u dane blagdana.

Trgovac može samostalno 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, s time da se trajanju radnog vremena prodajnih objekata dodaje 15 sati koje raspoređuje od ponedjeljka do nedjelje. Trgovac, odnosno poslodavac, kao pravna osoba za prekršaj može biti kažnjen novčanom kaznom od 660 do 39.810 eura, a kao odgovorna fizička osoba može biti kažnjen novčanom kaznom od 530 do 9290 eura.

