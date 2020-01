'Podršku neću davati nikome. HDZ-u su potrebne promjene'

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava najavio je danas kako će se na predstojećim unutarstranačkim izborima HDZ-a najvjerojatnije kandidirati za mjesto potpredsjednika stranke ali i istakao kako nikome od kandidata za predsjednika HDZ-a za sada neće davati svoju potporu.

- Veliki broj Vukovaraca me je nakon što sam najavio kandidaturu na unutar stranačkim izborima pitao odlazim li ili ostajem u Vukovaru. Mogu im jasno poručiti kako ostajem u Vukovaru. Svoju podršku nikome neću davati ali stojim kod razmišljanja da su HDZ-u neophodne promjene - rekao je Penava.

Na novinarski upit kako je ministar Oleg Butković svoju podršku dao aktualnom predsjedniku HDZ-a Penava je kazao kako je doista smiješno slušati kako se na stranačkim obljetnicama govori o potrebi za fer i korektnoj utakmici kada je riječ o izborima, a da se s druge strane preko stranačke strukture ljudi pritišću da istaknu svoju glasnu potporu.

Video: Ivan Anušić dao podršku Andreju Plenkoviću

- Mi još uvijek ne znamo ni točan datum izbora, a na djelu je ofenziva na određene ljude. To je po meni tragikomična situacija. HDZ-u su neophodne promjene u mentalnom sklopu koji je u nama jer na žalost imamo situaciju da smo izašli iz komunizma ali je komunizam još uvijek u glavama mnogih koji se dodvoravaju velikom vođi. Sve to podsjeća na onaj film o Garfieldu na kraljevskom dvoru kada iza njega ide cijela svita i kada on sočno pusti dimove, da ne kažem prdne, na što cijela svita kaže kako im se sviđa ta aroma. To naš narod ne voli. Zato za dobrobit HDZ-a pozivam da daju malo promišljanja i energije i da ne budu slijepci i obični klimavci glavama. Nama su potrebne promjene, a ne neki klimavci - rekao je Penava ne štedeći članstvo stranke.

Kazao je i kako nema nikakvog pakta između njega, Stiera i Kovača ali i rekao kako se razgovara na temu izbora, analiziraju stvari koje su dobre i koje nisu dobre i trebaju da se mijenjaju. Prema njegovim riječima postoje problemi ali i politički ciljevi kojima treba služiti a ne raditi na način da se procjenjuju nečije šanse da prođe i onda pretrčava u taj tabor. Kasnije ti isti opet po potrebi mijenjaju tabor i onome koga su do tada podržavali zabijaju "nož u leđa".

- HDZ plaća cijenu tome i ona će biti sve veća dok se to ne shvati. Neke moje stranačke kolege su zarobljenici u svojim glavama gdje se nalaze "crni labudovi". Nije li zanimljivo kako se sva prva stranačka imena mijenjaju, a neki u pozadini uvijek preživljavaju. Nisu problem pojedinci nego ta pozadina koja preživljava iz ciklusa u ciklus. To su ti crni labudovi - smatra Penava.