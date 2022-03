Podracer, Jabba The Hutt, sablje i još 600 originala iz Star Warsa

Kada su “Ratovi zvijezda” postali kultni, teško je odrediti. Već nakon prvog filma? Ili drugog? Kako bilo, franšiza “Ratova zvijezda” uz pripadajuće animirane i igrane, kino ili televizijske ogranke vjerojatno je najveći znanstveno-fantastični pop-kulturni fenomen u povijesti. Svaka čast “Zvjezdanim stazama”, ali prednost ćemo ipak dati serijalu kojega je originalno stvorio George Lucas sredinom 70-ih godina prošlog stoljeća, a javnost upoznala 25. svibnja 1977. godine zahvaljujući prvom filmu originalne trilogije “Ratova zvijezda”.

Najjači u merchandisingu

Točno pola stoljeća poslije fanovi će imati prilike razgledati izložbu s čak 600 komada originalnih predmeta iz filmova o ‘galaksiji negdje daleko, daleko’. Nažalost, izložba se održava u New Yorku te za sada nema naznaka da će stići i u Europu što je doista šteta jer ovdje, kao i na drugim kontinentima, fanova ima i više nego dovoljno da se dolazak isplati. No onaj koga put nanese u Veliku Jabuku moći će vidjeti, primjerice, Jabbu The Hutta, speedera i podracera u prirodnoj veličini i Carevu odaju. Tvrdi se da je “The Fans Strike Back” najveća izložba o “Ratovima zvijezda” ikad napravljena, a reklamira se i kao izložba koja obuhvaća više od 50 jedinstvenih skulptura, oklope, svjetlosne sablje, kacige, maske i još mnogo toga, uključujući cijele komade scenografije poput komandnog mosta Starkiller. Ako se sjećate, to je planetarno superoružje prvog reda koje se pojavilo u filmu “Ratovi zvijezda VII: Sila se budi” 2015. godine.

Tu su i stripovi napravljeni prema prvoj trilogiji, različite memorabilije koje su izradili vjerni fanovi serijala, stare videoigre, od kojih su neke doista bile iznimno uspješne, a sjećamo se naravno i figurica. Jer, George Lucas bio je među prvima koji su shvatili da se doista uspješna franšiza koja traje, eto, već 50 godina, ne gradi samo filmovima. Naprosto i zato što je potrebno neko vrijeme da se novi film napravi, pogotovo ako je riječ o znanstvenoj fantastici s golemim brojem likovima, različitim okolišima i nizom originalnih vizualnih i zvučnih efekata. Da bi se vjernost fanova tako dugo održavala filmovima, oni bi morali imati upravo fanatičnu religijsku predanost. No Lucas je mudro zaključio kako je merchandising, odnosno razvijanje pratećeg programa različitih igračaka, suvenira, odjeće i sličnih proizvoda brendiranih filmom garancija takve dugovječnosti.

On je, naime, odustao od 500.000 dolara svoje redateljske plaće za prvi film u zamjenu za cjelovita prava na merchandising. Nitko to nije razumio, ali on jest. I danas su “Ratovi zvijezda” najjača franšiza u merchandisingu, a samo je prvih šest filmova od prodaje tih proizvoda donijelo 20 milijardi dolara. Treba naglasiti da je svih devet filmova originalne priče, plus “Rogue One” i “Solo”, na kinoblagajnama zaradilo upola manje, pa tako i nisu najuspješniji – to je franšiza Marvel Cinematic Universe s dosadašnjom zaradom od 25 milijardi dolara. Ipak, prema procjeni ukupne vrijednosti franšize iz 2020. “Ratovi zvijezda” vrijede 70 milijardi dolara. Po tome su uvjerljivo najuspješnija filmska franšiza, ali ipak ne i najbolja ukupno, primat su odnijeli, nećemo vas pustiti da pogađate, Pokemoni koji vrijede vrtoglavih 110 milijardi dolara.

A sam Lucas mislio je da će prvi film biti teški debakl te je odbijao vjerovati u suprotno sve dok ga nije nazvao Alan J. Ladd, producent 20th Century Foxa, koji je u “Ratovima zvijezda” vidio nešto što drugi nisu vidjeli. Pa ni sam Lucas koji je tijekom prvog vikenda prikazivanja otišao na Havaje sa Stevenom Spielbergom kako bi izbjegao loše vijesti za koje je vjerovao da će stići.

– Nazvao me Laddie nakon prvog vikenda. Bilo je to negdje sredinom tjedna. Rekao mi je da upalim vijesti. Zašto, pitao sam. Okreni na CBS, rekao mi je, Walter Cronkite čita vijesti. Moraš ovo čuti. I na televiziji je bila ta velika priča o senzaciji “Ratova zvijezda”, redovima za karte na ulicama. Svi su za time poludjeli. Tada sam stvarno shvatio da će to biti veliki hit – kazao je Lucas u razgovoru sa Stephenom Colbertom 2015. na Tribeca Film Festivalu.

Zapravo, otkrio je, nitko nije vjerovao u “Ratove zvijezda” osim jedne osobe – Stevena Spielberga.

– Pokazao sam jednu raniju varijantu prijateljima, a oni su mi izrazili – sažaljenje. Jedino je Steven skočio rekavši da će to biti najveći film svih vremena. I njega su sažalijevali. Ni direktori nisu vjerovali u film iako smo ga pokazali na premijeri Američkih grafita gdje se svima svidio, pričao je Lucas.

Lucasfilm za 4 mlrd. dolara

Osim opet samo jedne osobe – Alana Ladda. Ni nakon tog prvog vikenda Lucas nije počeo vjerovati u projekt, misleći da je riječ samo o tradicionalnim sci-fi fanovima pa će već sljedećeg tjedna interes drastično pasti. Sve do Laddova telefonskog poziva. Danas je sasvim jasno gdje se krije tajna “Ratova zvijezda”. Pročitat ćete na puno mjesta da nije riječ tek o znanstveno-fantastičnom filmu, već o svemirskoj operi. Apsolutno je tako, jer radi se koliko o sukobu dobra i zla, toliko i o ljubavnoj i obiteljskoj priči, avanturi (nije uzalud upravo Harrison Ford poslije dobio ulogu Indiana Jonesa), a sve s, pogotovo za ono doba, uvjerljivom tehnološkom pozadinom. Koliko su “Ratovi zvijezda” potentna franšiza, govore i recentne televizijske izvedenice poput “Mandaloriana” ili “Priče o Bobbi Fettu” koji su, zapravo, svemirski westerni. I kao takvi su iznimno uspješni, gotovo poput filmova jer je svaki od devet filmova originalne priče imao nominacije za Oscar. Lucas je svoj Lucasfilm prodao Disneyu 2012. godine za četiri milijarde dolara, a do sada se nije ostvarila bojazan da će ova megakorporacija industrije zabave napraviti inflaciju “Ratova zvijezda” i tako im srušiti popularnost. To je, izgleda, nemoguće.