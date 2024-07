Bjelovarska policija o daruvarskom monstrumu: Teretimo ga za 11 kaznenih djela!

Umirovljeni vojni policajac K. P. (51) ubio je u ponedjeljak, 22. srpnja, šestero ljudi u Domu za starije i nemoćne osobe u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru. Na licu mjesta ubio je njegovatelja i četiri starice, štićenice doma, među kojima je i njegova majka. Naknadno je u bolnici preminula još jedna osoba, a više ljudi je ranjeno.

Napadača je policija uhitila u blizini kafića, gdje je otišao nakon masakra. U utorak je policija protiv monstruma iz Daruvara podnijela prijavu, a sumnjiči ga za počinjenje čak 11 kaznenih djela. Priopćenje policije prenosimo u cijelosti.

"Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 51-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog osnovane sumnje da je pucajući iz vatrenog oružja počinio 11 kaznenih djela.

Osnovano se sumnja da je osumnjičeni 51-godišnjak jučer, 22. srpnja, ušao u prostor ustanove za smještaj starijih i nemoćnih osoba u Daruvaru gdje je u namjeri da liši života više osoba pucao iz vatrenog oružja, čime je počinio 11 kaznenih djela: jedno kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe, četiri kaznena djela teškog ubojstva, jedno kazneno djelo ubojstva, tri kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju i dva kaznena djela ubojstva u pokušaju.

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru koja je naložila obdukciju smrtno stradalih osoba. Zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru i predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske", priopćila je policija.

Inače, gradonačelnik Daruvara Damir Lneniček otkrio je u utorak stanje ranjenih u masakru u Domu za starije i nemoćne. "Žrtve su stabilno, pod kontrolom liječnika i primaju svu moguću skrb", kazao je gradonačelnik, dodajući da je u bolnici u Pakracu četvero pacijenata. Svi su žrtve ranjavanja.

U Veteranskom centru u Darovanu smješteno je, pak, 13 korisnica Doma. One nisu ozlijeđene, no ondje su jer trenutno ne smiju biti u Domu. "Nažalost, one su polupokretne ili nepokretne. Nisu svjesne situacije koje se nalaze i možda i bolje da nisu svjesne svega što se jučer dogodilo." Kazao je i da je ovo izolirani incident i da Daruvar ostaje siguran grad. "Kod nas je minimalan broj kriminalnih djela, policiji mogu samo zahvaliti na suradnji", poručio je gradonačelnik Daruvara.

