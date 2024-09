Počinje spašavanje tankera u Crvenom moru: Na brodu punom nafte gori nekoliko požara

Uskoro će početi spašavanje naftnog tankera MV Sounion, koji su nedavno napali proiranski hutistički militanti, rekla je pomorska misija Europske unije u Crvenom moru Aspides u ponedjeljak. Aspides je u priopćenju objavio da "nekoliko požara" i dalje gori na plovilu registriranom u Grčkoj koje prevozi oko milijun barela sirove nafte, dodavši da nema vidljivih znakova izljeva.

Operacija spašavanja će vjerojatno biti složena, a dođe li do izljeva nafte, moguće je da to bude jedan od najvećih izljeva iz broda u povijesti koji bi mogao izazvati ekološku katastrofu u području gdje je pristup osobito opasan. "MV SOUNION zbog velike količine sirove nafte koju prevozi predstavlja značajnu ekološku prijetnju. Privatne kompanije su uključene u operaciju spašavanja koja će ubrzo početi", objavio je Aspides na društvenoj platformi X.

Izvor upućen u tematiku je za Reuters rekao da su tegljači spremni, no da će biti potrebna inspekcija na licu mjesta prije nego što se donese odluka o tome hoće li se teret prenijeti na drugo plovilo ili će se brod najprije premjestiti u sigurnu luku. Europska pomorska misija je u ponedjeljak rekla da će osigurati zaštitu za tegljače koji će sudjelovati u operaciji spašavanja.

