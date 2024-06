Početak Eura donosi strah od terorističkih napada: 'Nadamo se najboljem, spremamo se za najgore'

Kad se ovog petka u 21 sat zakotrlja lopta s centra igrališta minhenske Allianz-arene, bit će to početak Europskog prvenstva u nogometu na kojem 24 ekipe sanjaju titulu. A za Njemačku početak jednomjesečne euforije u deset gradova u kojima se igra, možda i nove Ljetne bajke.

Što je to Ljetna bajka?

Nema tko se u Njemačkoj neće odmah sjetiti Ljetne bajke (Sommermärchen) kako se od milja zove Svjetsko nogometno prvenstvo održano u Njemačkoj 2006. godine. Sada se svi nadaju svojevrsnoj reprizi. Bit Ljetne bajke bio je u tome što su se Nijemci – petnaestak godina poslije ujedinjenja i šezdesetak poslije Drugog svjetskog rata – oslobodili straha da se ponose svojom zastavom. Kao i kod drugih nacija na tom prvenstvu, i njemačka zastava je postala izraz podrške nogometu i svom timu, možda i patriotizma, ali više nije djelovala prijeteće. Drugim riječima, Njemačka se tada i simbolički oslobodila svoje „ukrućenosti“ i vratila „u svijet“ premda je politički to već ranije učinila.

„Snaga nogometa je 2006. vodila tome da jedan skeptični narod – koji ne naginje riziku već je gotovo fanatičan po pitanju sigurnosti – raširi ruke i slavi veliku feštu“, kaže za DW poznati sociolog Thomas Druyen.

Puni su mediji sada napisa o novoj Ljetnoj bajci, ali i Njemačka i svijet su puno sumornije mjesto nego prije osamnaest godina. Možda vrijedi pogled sa strane koji donosi švicarski javni servis SRF – u situaciji kad u Njemačkoj buja desnica, piše SRF, za opušteno mahanje zastavicom možda i nije vrijeme. O tomu sociolog Druyen ima drukčije mišljenje: „Osjećaj zajedništva bi ljude zbližio, a ne udaljio. Nacionalni tim je grupa puna različitosti u kojoj su zastupljeni različiti kulturni elementi. Kad se oni slave, kontrira se rasističkim argumentima. Zato ne vidim opasnost da bi veliki uspjeh Njemačke mogli instrumentalizirati desničari.“

SRF pak dalje piše: „Čak i ako rat u Ukrajini, strah od pada standarda i ljutnja na Vladu ne budu stalno prisutni, kod mnogih sreću kvari briga od islamističkih terorističkih napada. Možda da se ne ide na javno gledanje utakmica?“ - piše SRF.

Kolika je opasnost od napada?

Prema jednoj anketi, blizu pedeset posto Nijemaca ima manji ili veći strah da će prvenstvo biti iskorišteno za terorističke napade. Petina Nijemaca iz predostrožnosti neće ići na public viewing, zajedničko gledanje utakmica na velikom ekranu koje se organizira na puno mjesta u svakom gradu. „Nadamo se najboljem, spremamo se za najgore“, rekao je Oliver Strudthoff, šef združenog međunarodnog centra za policijsku suradnju koji je formiran pred prvenstvo. Ministar pravosuđa Marco Buschmann kaže da stopostotno jamstvo sigurnosti ne može postojati.

Dok Buschmann upozorava na moguće ruske sabotaže ili islamističke napade na Židove i sinagoge u jeku rata u Pojasu Gaze, postoje i naznake da bi Islamska država Horasana (ISK) mogla pokušati spektakularni masovni napad kojim bi privukla pozornost cijeloga svijeta. Prošlog tjedna je na zračnoj luci u Bonnu uhićen čovjek koji je u studenom prošle godine uplatio 1.700 dolara u kriptovalutama na račun povezan s ISK-om. Taj marokansko-njemačko-poljski državljanin je navodno pokušavao prijaviti se kao redar za Europsko prvenstvo. Oko Božića je čuvena kelnska katedrala bila pod jakom policijskom zaštitom i zatvorena za turiste zbog obavještajnih dojava da ISK planira napade u Kölnu i Beču. U ožujku su izveli krvavi napad u Moskvi. A još je svježe sjećanje na pokolj Islamske države u Parizu tijekom nogometne utakmice Francuske i Njemačke 2015. godine.

VEZANI ČLANCI:

„Svi će gledati u Njemačku tijekom ovih nekoliko tjedana prvenstva“, kaže za DW Hans-Jakob Schindler iz nevladine organizacije Projekt protiv ekstremizma. „Zato će naši protivnici pokušati učiniti bilo što da ovo ometaju.“

Malo o nogometu

Kladionice gotovo nemaju dileme i odreda bilježe Englesku kao prvog favorita turnira. Ali, superkompjutor kaže malo drukčije. Naime, kompanija Opta koja se bavi analizom sportskih podataka nahranila je računalo svim informacijama koje smatraju važnim i računalo je tisuću puta prošlo sve scenarije. Reklo je da najviše šansi ima Francuska (19%) pa onda Engleska (18%) i Njemačka (14%).

Računalo je bilo prilično nemilosrdno prema državama nastalim iz bivše Jugoslavije, jer čak i Hrvatskoj daje svega dva posto šanse, Srbiji jedan, a Sloveniji nula posto. Kad su u pitanju Nijemci, njih zaokupljaju kiksevi dugogodišnjeg prvog vratara Manuela Neuera. Iako su svi, od izbornika Juliana Nagelsmanna pa nadalje, pokušali ugušiti tu raspravu – sportski novinari i javnost se pitaju je li Neuer (38) ipak odbrojao svoje najbolje dane.

U anketi tabloida Bild čak 72 posto ljudi reklo je da bi dalo prednost Marc-Andréu ter Stegenu (32), još jednom vrhunskom vrataru koji je u reprezentaciji vječita rezerva. Kako bilo, na ovom turniru će se od nogometa oprostiti Toni Kroos. Od reprezentacije će se oprostiti Neuer, kapetan Ilkay Gündogan i Thomas Müller – trojac koji je jedini preostao iz ekipe koja je prije deset godina postala svjetski prvak. Ovo je inače treće prvenstvo kontinenta na kojem igraju 24 ekipe. Podijeljene su u šest skupina, dalje idu po dvije najbolje iz svake skupine i četiri najbolje trećeplasirane, nokaut-faza kreće od osmine finala. Tako se dobije 51 utakmica što, naravno, ima veze s novcem.

Uefa puni džepove

Ulaznice za utakmice su skuplje nego ikad, ali je gotovo svih 2,7 milijuna ulaznica rasprodano. Prosječne cijene se kreću od 150 do 400 eura. Europska nogometna federacija UEFA prodaje ulaznice, televizijska prava, prava za public viewing, uzima novac od sponzora... Računaju da će okrenuti 2,4 milijarde eura, a da će 1,75 milijardi biti čista dobit.

A što ima Njemačka? Iz Uefe kažu, platit će oko 65 milijuna eura poreza, što ispadne porezna stopa od 3,8 posto. Tako inače Uefa radi kad pregovara – od domaćina se mnogo traži, uključujući i porezne olakšice. Sportski sociolog Gunter Gebauer nazvao je to „mekom ucjenom“. S druge strane, kako su ranije otkrili mediji, njemačka država, pokrajine i gradovi potrošit će oko 650 milijuna eura na organizaciju i to iako Njemačka ima mnoštvo dobrih stadiona pa tu nije morala ništa graditi. Ali, organizacija proslava za fanove, angažman policije i osiguranja i tako dalje... sve to košta.

S druge strane, kako kaže gradonačelnik Düsseldorfa, imat će samo u tom gradu pet utakmica s po 50.000 navijača, ako svaki potroši sto eura u gradu, to je 25 milijuna eura. A reklama za Njemačku i gradove je neprocjenjiva. Oko nogometa postoji naravno i čitava mala ekonomija. Pred prvenstva u Njemačkoj se proda 45 do 77 posto više televizora. Tijekom velikih turnira troši se petnaest posto više piva. A gdje su nogomet i pivo, ondje su i kobasice – proda se čak pedeset posto više.