Počela ispitivanja geotermalnog potencijala Siska

Geotermalni potencijal područja Siska otkriven je izradom dviju istražnih bušotina Sisak-1 (Sis-1) i Siter-1 (Sit-1) tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina. Testiranjem bušotina utvrđena su dva ležišta uz izdašnost bušotina od 0,4 l/s do 17 l/s s temperaturom vode u ležištu od 50⁰ do 71,5⁰ C. No, nikada taj potencijal nije iskorišten te su tek prošle godine pokrenuta nova istraživanja, čiji su radovi počeli upravo ovog tjedna.

Počelo je novo ispitivanje SITER-1 bušotine u parku Dr. Franje Tuđmana iz koje se planira koristiti topla voda za grijanje bazena, vrtića, Doma za starije i nemoćne i drugih javnih zgrada u Sisku. Ovaj 1,93 milijuna kuna vrijedan projekt sufinanciran je iz programa ”Energija i klimatske promjene” – EEA Grants, a omogućit će procjenu kolika je mogućnost iskorištavanja geotermalne energije za zagrijavanje javnih zgrada.

"Drago mi je da nešto o čemu se u Sisku razgovara desetljećima sada postaje stvarnost. Želimo smanjiti potrošnju fosilnih goriva, smanjiti onečišćenje okoliša i, ne manje važno, želimo smanjiti troškove grijanja. Nakon ovih ispitivanja i izrade dokumentacije znat ćemo što ćemo sve moći, a dobro je da smo sve na vrijeme napravili kako bismo mogli koristiti europske izvore financiranja“, kazala je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Ispitivanja koja će potrajati nekoliko dana, izazvala su veliko zanimanje Siščana. Rezultat će biti, kako i naziv projekta kaže, tehnička dokumentacija za direktno iskorištavanje geotermalne energije na području grada Siska. Nakon toga tek kreće opsežan i zahtjevan posao projektiranja i kasnije izgradnje postrojenja i toplovoda kojim će se toplinom opskrbljivati javni objekti.

"Sada provjeravamo stanje bušotine koja je bušena prije 35 godina, kada je dobivena voda temperature temperature 52 stupnja Celzija s protokom 17 litara u sekundi. Pokazalo se da dno bušotine nije u dobrom stanju, ali će se opet otvoriti dovoljno dobar dio geotermalnog vodonosnika, da ćemo sve što smo planirali i uspjeti napraviti", kazala je magistra Željka Sladović direktorica tvrtke GeoDa Consulting iz Zagreba, koja vodi ova ispitivanja u kojima hidrodinamička mjerenja obavlja tvrtka Crosco, naftni servisi d.o.o.

Gradu Sisku ovaj projekt odobren je u sklopu natječaja iz Programa „Energija i klimatske promjene“ u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za period 2014. – 2021. godine. Bespovratna sredstva iznose 1,6 milijuna kuna.