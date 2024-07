Plenkoviću na Dugom otoku mještani poklonili govno: 'Moram priznati da je ovo čudo'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je u ponedjeljak Dugi otok, gdje su stanovnici oduševljeno dočekali prvog premijera koji je posjetio i njihov otok. Dočekali su ga tovareća muzika, pozdravi i selfieji, a i sam premijer bio je vidno iznenađen dočekom. "Pa, moram priznati da je ovo čudo", rekao je hodajući kroz gomilu.

Jedan od Dugootočana premijeru je došao poželjeti sreću posebnim suvenirom. U malenoj kutiji premijeru je donio, kako je rekao, "lucky donkey shit", odnosno sretno magareće govno. "Sreća ga prati dugo i neka ga prati još i dalje", poručio je za Dnevnik.hr mještanin Goran Jagić koji je premijeru dao neobičan suvenir.

O sretnom magarećem govnetu 2019. pisao je i Zadarski.hr, koji je tada razgovarao sa Goranovim sinom Sebastijanom. On je, naime, među brojnim suvenirima na Telašćici na Dugom otoku prodavao i magareća govna. "Nije to nama tako lako, oko tog 'sretnog govna' ima puno posla. Naime, naš tovar, kad se, da prostite, pokenja, napravi cijelu hrpu, ali samo jedno govno je po svom sastavu drugačije i mi ga u toj hrpi moramo naći. Srećom, relativno lako se prepozna jer je prepuno trave i sasvim je drugačije po svome sastavu. Kad ga izdvojimo, stavimo ga u kutiju i prodajemo", objašnjava Sebastijan.

Cijena je prije pet godina bila tadašnjih 40 kuna, no turisti i ne pitaju za cijenu, kaže Sebastijan. "Njima je bitno da Lucky Donkey Shit donosi sreću i otputovala su govna naših tovara već posvuda po Europi", tvrdi te uvjerava da taj suvenir nema neugodan miris. "To je, od svih komada koje magarac 'istrese', jedna posebna loptica u kojoj su mahom trave. Tako da to govno nema baš nikakav miris", kaže.

I načelnik Općine Sali Zoran Morović pozdravlja inicijativu prodaje govna dugootočkog tovara. "Poznato mi je da se prodaje u Telašćici, ideja je potekla iz te obitelji i ne vidim tu ništa loše. U poplavi svakakvih suvenira, ovaj je barem originalan, a da ne valja, ne bi ga toliko ljudi kupovalo", rekao je uz smijeh načelnik Morović.

