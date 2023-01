Plenković: Umjesto Bačića, predsjednik kluba HDZ-a bit će Željko Reiner

Novi predsjednik kluba HDZ-a bit će Željko Reiner, potvrdio je danas, nakon sjednice šireg predsjedništva HDZ-a, premijer Andrej Plenković. Reiner će zamijeniti Branka Bačića kojeg Vlada predlaže za novog ministra prostornog uređenja i graditeljstva. Nadalje, kako je kazao Plenković, Danica Baričević ponovno će postati zastupnica, zamijenit će Bačića u 10. izbornoj jedinici, a u Sabor se vraća i Nataša Tramišak, smijenjena ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Na njezinom je mjestu u Saboru bio Goran Ivanković kojem će svoj mandat sada prepustiti Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka.

Govoreći o procesu obnove nakon potresa, istaknuo je kako je to "glavni prioritet nakon godine isporuke" te poručio kako misli da će se napraviti veliki iskorak u ovih godinu dana jer postoje svi preduvjeti za to.

"Cijeli proces obnove, bez obzira na nedovoljnu brzinu zamjenskih kuća, ipak je dobio jedan zamah”, ocijenio je.

"Od budućeg potpredsjednika Vlade Bačića, koji je iskusan i čovjek s autoritetom, vjerujem da ćemo napraviti napredak", kaže Plenković. Nadalje, ističe kako je dobro da je Bačić na toj dužnosti s obzirom na to da je "jedan od najiskusnijih političara na sceni".

Očekuje da Hrvatski sabor već sutra da povjerenje novim članovima Vlade. Na pitanje o smjeni Nataše Tramišak, istaknuo je kako je "cijeli osječko-baranjski HDZ lojalna grupacija koja je na izborima napravila jako velik uspjeh".

"Bilo koja osoba, zastupnica, ministrica... je pitanje o kojem odlučuje onaj koji je predsjednik Vlade u konzultacijama s nizom aktera. HDZ vodi računa o regionalnoj zastupljenosti. Da imate ozbiljne političare, da razumiju temu, da dobro funkcioniraju kao tim... Ne želim dovesti u pitanje da HDZ ne vodi računa o Slavoniji. Ta teza ne postoji", ističe te dodaje kako nema diskriminacije te da će "sve funkcionirati dobro".

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Premijer Andrej Plenković

Na upit novinara je li ministrica imala neku grešku u radu, premijer je odgovorio da se "ne vraća više na tu temu".

Hrvatski kontingent ispraćen je danas u Poljsku, a premijer Plenković osvrnuo se na obuku Ukrajinaca koju Sabor nije podržao. "Gdje su trebali ići? U Poljsku", naveo je.

"Apsurdima nikad kraja, nekonzistentnosti nikad kraja. Svi akteri u međunarodnoj zajednici se čude. Svi koji nas promatraju znaju dobro tko je tko. Znaju da je Vlada bila 'za'. Sve se dobro zna, nema da je netransparentno", dodaje govoreći o obuci.

"To je protiv hrvatskih interesa. Mi nikakve koristi nemamo od toga da budemo nedorečena zemlja, a onda šaljemo vojnike u Poljsku danas", tvrdi.

Zaključno se osvrnuo na Hrvate uhićene u Zambiji te istaknuo kako on u ovom trenutku nema dodatnih saznanja.

"Svi hrvatski državljani, bez obzira gdje bili na svijetu i što napravili, imaju pravo na konzularnu zaštitu. Mi to činimo. Što se tiče aspekata funkcioniranja cijele teme o posvojenju, na razini Hrvatske moramo stvari rasvijetlili do kraja, da vidimo kako je do toga došlo, tko je što u lancu radio", kazao je Plenković.