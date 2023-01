Oporba napala premijera: Idete prema svom kraju; Plenković: Napravili ste povijesnu sramotu u Saboru

Održana je zajednička sjednica saborskog Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbora za gospodarstvo. Na dnevnom redu je bio prijedlog za iskazivanje povjerenja Branku Bačiću na dužnost potpredsjednika Vlade i ministra prostornog uređenja i graditeljstva. Premijer Andrej Plenković predstavio je novog ministra Branka Bačića. Na sjednici je bilo vrlo burno, a frcale su i optužbe na račun Vlade.

"Meni je zadovoljstvo da predstavim Bačića kao kandidata. Bačić je jedan od najiskusnijih političara u Sabora, krenuo je kao načelnik Općine Blato, bio je 2010. imenovan ministrom graditeljstva, što znači da je čovjek koji se razumije u ovaj resor", kazao je Plenković. "Gospodin Bačić će vrlo učinkovito ući u nadležnosti ministarstva i zasigurno će obavljati i koordinatore aktivnosti", dodao je.

"Kada je netko prošao sve razine vlasti, onda je on zasigurno čovjek koji ima reference za obavljanje ove funkcije. On je čovjek s kojim se svakodnevno čujem. Zajednički smo radili kako da postojeće stanje ubrzamo. Smatram da će gospodin Bačić koji je sudjelovao u velikim projektima, ima sve reference obavi na najbolji mogući način", dodao je premijer.

"Ubrzati moramo izgradnju zamjenskih kuća i konstrukcijska obnova", dodao je premijer.

"Politički ciljevi u razdoblju pred nama imaju dva temeljna pravca. Prvi je iskoristiti u potpunosti sredstva iz EU fonda solidarnosti, sve skupa oko milijardu eura. Druga je da se tijekom ove godine ubrza izgradnja zamjenskih kuća i osigura smještaj za sve koji su u privremenim rješenjima, kućicama ili kontejnerima, da se fokus stavi na one koji žive u privremenom smještaju", naglasio je premijer Plenković.

Najavio je i promjene u zakonskom okviru, odnosno „institucionalnoj arhitekturi“, ali u postupovnom dijelu.

To će, objasnio je, značiti spajanje s Ministarstvom Središnjeg ureda za obnovu, spajanje Fonda za obnovu Grada Zagreba, veću uključenost Agencije za promet nekretninama, te jednostavnije administrativne postupke obnove.

Urša Raukar Gamulin pitala je premijera hoće li Bačić imati njegovu punu javnu podršku, dodajući da treba riješiti čepove koji postoje u sustavu.

"Hoću", kazao je premijer kratko.

SDP-ova saborska zastupnica, Sanja Radolović postavila je nekoliko pitanja premijeru. Dodao je premijer da se veseli sutrašnjem aktualcu. "Premijer nastavlja u svom tonu, povrijeđen je članak Poslovnika, ja ne hodam premijeru dragi samo da se poslikavam, još mi niste rekli koliko je kuća obnovljeno, mislim da trebamo znati", kazala je Radolović. Na to je dobila još jednu opomenu.

Riječ je uzela zastupnica Karolina Vidović Krišto. "Vi zapravo govorite javnosti da se lopovluk isplati", kazala je Karolina Vidović Krišto premijeru. "Predlažete Bačića koji je dokazano sudjelovao u koruptivnim radnjama, dodala je Vidović Krišto.

"Što se tiče vaših objeda, vi spadate u onu skupinu aktera neidentificiranih s bilo kojim procesom koji je hrvatska država napravila, vi ste utjelovljene onoga što stalno govorim. Ono što govorite nije utemeljeno, nastavite s time, imat ćete sigurno veliku potporu", kazao je premijer.

"Bahato vrijeđate" kazala je Vidović Krišto premijeru. Nakon toga dobila je opomenu.

Riječ je dobio Nikola Grmoja. "Svjestan sam da ova Vlada i ovaj premijer ide svom kraju. Pokušava se premijer u stranim medijima oprati", kazao je Grmoja.

"Kad već nismo dobili ispriku što nas je uvjeravao da je Paladina rješenje, možemo saznati razlog zašto ste nakon dvije godine shvatili ono što smo mi predlagali, zašto niste slušali oporbu i struku", kazao je Grmoja.

"Vidim da ste se referirali na svoga mentora jer vi ste karijesovi mališani, tako vas mi nazivamo u HDZ-u. Zahvaljujući sramoti kojoj ste vi doprinijeli, vi ostalih 53, da budete na strani pravednosti, mi se moramo na svakoj međunarodnoj presici objašnjavati kako je to Sabor bio protiv participacije u EU vojnoj misiji pomoći Ukrajini. To je sramota koja je vaša. Tu sramotu koju ste nanijeli Hrvatskoj ćete nositi vi. To ćemo vam lijepiti stalno i nećete se od te povijesne sramote odlijepiti dok ste živi", kazao je premijer.

Može vas biti sram što ste napravili. ljudi vam se smrzavaju drugu zimu u kontejnerima, toliko je vama stalo do Banovine, dodao je Grmoja.

Predstavljanje Šime Erlića

Plenković je pred Odborom za regionalni razvoj predstavio Šimu Erlića. Kad je riječ o novom ministru, koji će zamijeniti Natašu Tramišak, istaknuo je kako je cijela njegova karijera bila vezana za politiku regionalnog razvoja i korištenje fondova EU.

Erlić je do sada bio državni tajnik u Ministarstvu, prije toga je radio u županijskoj agenciji za regionalni razvoj i u upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra.

Prema tome, ima neposredno iskustvo rada i na gradskoj i županijskoj i državnoj razini, te je itekako spreman i svjestan svih izaziva, kazao je Plenković, uvjeren da će Erlić imati kolegijalnu podršku članova Vlade na realizaciji programa.

Šime Erlić je diplomirani ekonomist, dolazi iz Zadra, obiteljski je čovjek s troje djece, član Predsjedništva HDZ-a, dodao je.

Plenković je podsjetio i kako su 2020., nakon parlamentarnih izbora, završavali pregovori o višegodišnjem financijskom okviru 2021.- 27., te kako je zahvaljujući naporima ove Vlade, Hrvatska za to razdoblje izborila oko 25 milijardi eura.

"Siguran sam da će kolega Erlić imati i kolegijalnu podršku svih članova Vlade", kazao je premijer.

"Trebamo realizirati sva sredstva koja su nam stavljena na raspolaganje. Ta sredstva su nam pomogla da u svim dijelovima RH realiziramo projekte. Došli smo do 80 posto isplate sredstava. Do kraja 2023. želimo završiti sve projekte. Važno je da svi odgovore tom izazovu", kazao je Erlić. Cilj je da realiziramo sva sredstva, dodao je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 16.01.2023., Zagreb - Na 26. sjednici Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije raspravlja o prijedlogu za izglasavanje povjerenja Simi Erlicu za obavljanje duznosti ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije. . Photo: Patrik Macek/PIXSELL

"Ispred nas je devet milijardi eura i da omogućimo novi investicijski ciklus koji će potaknuti razvoj svih dijelova Hrvatske", kazao je.

Kazao je da će ulagati u zelene politike, u efikasniju prometnu infrastrukturu, u socijalnu, zdravstvenu i ono što je posebno važno a to je ravnomjeran regionalan razvoj. "Stavit ćemo posebne instrumente za brdsko-planinska područja", kazao je Erlić.

"Do 2030. godine, cilj će nam biti ulaganje u sve dijelove Hrvatske, Liku, Dalmatinsku zagoru, Slavoniju i Baranju, otoke...", kazao je. Pravednost i uključivost su najbitniji, dodao je Erlić.

Riječ je dobio zastupnik Nikola Grmoja kojeg je zanimalo zašto je smijenjena ministrica Tramišak. Komentirao je slučaj Omega Softwarea i pitao je što uopće misli na ministrici Tramišak.

"Ovi vaši inputi, to je sada postao sport svojstven oporbi koja je toliko slaba. Nema istine da bilo tko ili ja vršimo bilo koji pritisak za neku firmu. Te laži i neistine su sramotni. Želim u Vladi imati ljude koji funkcioniraju timski. Zahvaljujem gospođi Tramišak na njenom radu. Te vaše insinuacije nisu vrijedne spomena", kazao je premijer Grmoji.

Saborski zastupnik Arsen Bauk kazao je da mu je drago što je stavio dva Dalmatinca na mjesto ministara. "Moglo bi se steći dojam da ste u odnosu prema ministricama Žalac i Tramišak vi prožalac kao što je, kako kažete, Milanović proruski", rekao je Bauk. Pitao je premijera koja mu je bila draža. Premijer je na to rekao da svatko daje svoj doprinos.

Sanja Radolović kazala je da joj je drago što je Erlić kandidat koji je stručan.

"Možda se ministrica Tramišak trebala posvađati s Milanovićem, pa ne bi bila smijenjena", kazala je Radolović. Jeste li vi suglasni s onim što je premijer napravio, smijenio Tramišak, i kako je obavljala svoj posao, pitala je Erlića.

"Ja sam s ministricom Tramišak radio kvalitetno, ne pita se mene za suglasnost niti je to moja nadležnost. Moja zadaća jer da timski radim sa svim članovima Vlade i predsjednikom Vlade. Na predsjedniku Vlade je i on je taj koji odgovara za rad Vlade građanima i na njemu je velika odgovornost i on sastavlja svoj tim. Tramišak je dala svoj doprinos, kao što se nadam da ću i ja dati. Nitko se ne rađa za ministra, niti dobivate ugovor na neodređeno i svatko je tu od nas da odradi najbolje što može", kazao je Erlić.

Ako ne budem zadovoljio, naravno da ću ja odstupiti s te funkcije, dodao je.