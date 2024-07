Plenković potvrdio: Markić još dva mjeseca ostaje na poziciji ravnatelja SOA-e

Premijer Andrej Plenković u utorak je potvrdio da je Danijelu Markiću za još dva mjeseca produljen mandat vršitelja dužnosti ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) te da će za zamjenika ravnatelja Agencije biti imenovan Hrvoje Omrčanin. U komunikaciji s Uredom predsjednika riješili smo pitanje SOA-e, rekao je Plenković u izjavi novinarima nakon obilježavanja dana Hrvatske obrtničke komore te pojasnio da je postignut dogovor da se Markiću produlji mandat još za dva mjeseca i da se Omrčanina, koji je zaposlen u SOA-i, imenuje za zamjenika. "Nakon toga ćemo se ponovno vratiti na tu temu", rekao je Plenković.

Markiću krajem tjedna završava dvomjesečni mandat vršitelja dužnosti ravnatelja SOA-e, a mediji su proteklih dana pisali da će ostati još četiri godine ravnatelj SOA-e, ali da će dobiti zamjenika, što je bio uvjet predsjednika Republike Zorana Milanovića da pristane na njegovo imenovanje. Plenković je danas izvijestio da je Markić, "nakon jednog međunarodnog natječaj u sklopu EU izabran da postane direktor Intelligence Centra za cijelu Europsku uniju", te će biti "ključna osoba u europskoj službi za vanjske poslove" pod visokim predstavnikom Josepom Borrellom, a tu bi dužnost trebao preuzeti od rujna.

Novinari su ga pitali i za komentar činjenice da je Bartol Šimunić ponovno imenovan pročelnikom Kabineta predsjednika Republike nakon što je jedno vrijeme bio u farmaceutskoj kompaniji, na što je premijer odgovorio da je to tema koju trebaju komentirati upravo novinari. "Što ja imam s tim, to nema nikakve veze sa mnom, nemam pojam zašto se to radi. Ako se radi predizborno, to je njihova stvar, ali mnogo me više zasmetalo što je predmet medija bio Zakon o Vladi", rekao je premijer.

Tim smo zakonom, dodao je, podignuli Službu za odnose s javnošću, i "onda tjednima gledali kako smo glasnogovorniku Vlade (Marku Miliću) za jednu stepenicu dignuli dužnost". A imenovanje u Uredu predsjednika, dodao je, "nitko ne komentira". "Ne vidim da se itko zgrozio da jedan dan radiš u Uredu, drugi dan u farmaceutskoj kompaniji, a onda se pola godine prije izbora vraćaš na funkciju. To je do vas da komentirate, ne do mene. Meni svejedno", poručio je.

