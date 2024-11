Plenković Orbánu: Mir uz teritorijalnu cjelovitost Ukrajine, a ne po mjeri Putina

Najveći prijatelj Donalda Trumpa među državnicima u Europskoj uniji, mađarski premijer Viktor Orbán, iskoristio je ulogu domaćina dvaju europskih summita koji su se u protekla dva dana održavala u Budimpešti kako bi naglasio da EU i NATO trebaju mijenjati kurs i prilagoditi se činjenici da u Bijelu kuću useljava predsjednik koji je u taboru za mir, "pro peace" predsjednik, po pitanju Ukrajine.

Opasna retorika

No, suočen s pitanjem u kojem taboru vidi ruskog predsjednika koji je pokrenuo i koji i dalje bjesomučno vodi rat - je li, po njemu, Vladimir Putin u taboru koji je za mir ili taboru koji je za rat - Orbán je na press konferenciji ponudio eskivirajući odgovor.

- Kad govorim o tome tko je za mir, a tko je za rat, isključivo se referiram na zapadnu zajednicu, ne na Rusiju. To ionako nije moj posao - odgovorio je Orbán. Trumpova najava postizanja primirja u Ukrajini trenutno je najvažnija promjena kojoj se Europa treba prilagoditi, smatra Orbán, a kasnije će na dnevni red doći i mogući trgovinski rat koji bi izazvale američke carine na europske proizvode, čemu će se EU također trebati prilagoditi, smatra Orbán.

- Svi su, naravno, za mir, ali ne bilo kakav mir - komentirao je premijer Andrej Plenković. Hrvatski premijer bio je jedan od državnika koji su najotvorenije govorili protiv ideje takvog primirja koje bi samo nagradilo Putina. Primirje u Ukrajini treba biti "principijelno, na temelju vrijednosti", kaže Plenković, i dodaje da to znači da treba "podrazumijevati i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine i temeljne vrijednosti i načela" za koja se zapadni saveznici zalažu. To je drukčija pozicija od Orbánove, koji smatra da primirje treba dogovoriti ne obazirući se na komplicirano pitanje kako bi izgledao trajni mir, jer mir je, po Orbánu, drugi korak nakon prekida vatre, primirja, koje je nužno kao prvi korak odmah.

- To je opasna retorika koju neki lideri šire i prihvaćaju. To je zastrašujuć pogled za sve naše građane. To, da prvo ide prekid vatre, a potom ćemo "mi" vidjeti. Tko ste to "vi"? Vaša djeca umiru, vi tamo ginete, vaši su domovi razarani? - komentirao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pred novinarima u Budimpešti. - Moramo znati što dolazi nakon primirja - dodao je. I premijer Plenković je, slično kao i Zelenski na svojoj press konferenciji, komentirao da je tu vrstu savjeta, o potrebi primirja, Ukrajina dobila i 2014., pa se daljnji razvoj situacije nije pokazao povoljnim.

- Tada je to primirje završilo na tome da je Krim nelegalno anektiran, da su ostale okupirane regije Donjeck i Luhansk, i da je to trajalo osam godina. Ali ne način da se u tih osam godina to područje reintegriralo u Ukrajinu, nego je izbila još veća agresija i aneksija još dvije ukrajinske regije. Ako je logika da se tako završi sukob, da se kaže: ok, prihvatit ćemo kršenje međunarodnog prava, prihvatit ćemo ubijanje više stotina tisuća ljudi, rušenje jedne ogromne europske zemlje, i nakon toga reći da je samo važno primirje, pa nek ostane tko se gdje zatekao... Mislim da je to opasno za cijeli svijet. Opasno je kao presedan za međunarodne odnose jer: gdje je onda granica? Onda ćemo praktički završiti rusku agresiju na Ukrajinu tako da idemo niz ruku agresoru. Gdje bismo mi danas bili da je takav savjet netko dao Hrvatskoj: "ajd' sad vi stanite, nek' ostane okupirano između trećine i četvrtine Hrvatske, pa kad bude..." - smatra Plenković.

Biljožderi i mesožderi

Francuski predsjednik Emmanuel Macron smatra da Trumpova ideja o primirju može biti dobra ako će izvršiti novi pritisak na Rusiju i dovesti do primirja koje će biti u skladu s međunarodnim pravom. Ali to mora biti prihvatljivo Ukrajincima, smatra Macron, jer, kako kaže, nitko ne može odlučivati o suverenoj zemlji bez te suverene zemlje.

Način na koji se EU treba prilagoditi na novu stvarnost u Americi Macron je opisao zanimljivom metaforom: - Svijet čine biljožderi i mesožderi. Ako odlučimo ostati biljožderi, mesožderi će pobijediti. A mi ćemo biti samo tržište za njih. Mislim da ne bi škodilo da, u najmanju ruku, mi budemo svežderi. Ne želim da budemo agresivni, samo želim da znamo kako se obraniti na svakom od tih pitanja - rekao je Macron.

