Plenković: Od idućeg tjedna nastava u većini srednjih škola - online

Premijer Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da će većina županija zatražiti od Ministarstva znanosti i obrazovanja da se od ponedjeljka, 14. prosinca srednje škole prebace na online nastavu, do 18. siječnja.

Plenković, koji je vodio sjednicu Vlade putem video-linka iz svog doma jer je pozitivan na koronavirus, izvijestio je da će većina županija u proceduri kako je Vlada donijela zatražiti od Ministarstva znanosti i obrazovanja da se od ponedjeljka, 14. prosinca, srednje škole prebace na online nastavu.

"Tako da ćemo praktički sve srednjoškolce staviti van sustava, do polaska u škole, smiriti tu populaciju do 18. siječnja", rekao je te podsjetio da su božićni i novogodišnji praznici produljeni za tjedan dana tako da će srednjoškolci praktički 35 dana biti izvan obaveze dolaska u školu.

"Vjerujemo da će ta mjera u vremenu blagdana biti blagotvorna za smanjivanje intenziteta epidemije", dodao je.

S obzirom na to da je danas 10. dan od posljednjeg postroženja mjera, koje su stupile na snagu 28. studenog, premijer je istaknuo da je prerano dati ocjenu njihovog učinka. No, konstatirao je da je u zadnjih sedam dana broj potvrđenih zaraženih porastao za četiri posto u odnosu na prethodnih sedam dana. To je, kaže, manje od porasta koji smo imali prošlog tjedna u odnosu na prethodni kada je povećanje bilo 13 posto.

"Premda je riječ o ohrabrujućem signalu, to još uvijek nije dovoljno jer nam se porast visokih brojeva još uvijek nije zaustavio, a cilj je da ih da spustimo što prije", poručio je.

Zato je važno, istaknuo je Plenković, da se svi pridržavaju propisanih mjera kako bi se do Božića, zajedničkim naporima, smanjio broj zaraženih i pritisak na zdravstveno osoblje koje daje sve od sebe kako bi se spasio svaki život i održavao zdravstveni sustav. Prvi prioritet Vlade je očuvanje zdravlja građana, spašavanje svakog života, ali su isto tako, kaže, svjesni ekonomske situacije.

"Vlada u konzultacijama sa Stožerom, strukom mora osigurati istodobno i ekonomsku aktivnost jer o njoj ovisi financijska opstojnost velikog broja sugrađana", rekao je Plenković.

Plenković je rekao i kako treba voditi računa o načinu života s obzirom na dugo trajanje ove krize.

"Nije izbor zdravlje ili gospodarstvo, već zdravlje i gospodarstvo", poručio je.

Dodao je da Vlada poduzima mjere koje će pomoći poduzetnicima, osobito privatnom sektoru, ocijenivši da se Vlada pokazala - u pogledu svojih aktivnosti i pravovremenosti intervencija - na razini kakva nije dosad viđena. Plenković je izvijestio da će božićnice za državni i javni sektor biti isplaćene 18. prosinca. Iznos božićnica povećan je s 1200 na 1500 kuna, a premijer je poručio da su novčana sredstva osigurana i može se na njih računati.

