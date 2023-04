Plenković o ostavci ravnateljice USKOK-a: 'Razgovarat ću s glavnom državnom odvjetnicom'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti otvorenja Stonske obilaznice. Uz njega, svečanosti su nazočili potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Nakon svečanosti, Plenković se obratio medijima. Osvrnuo se na ostavku Vanje Marušić, ravnateljice USKOK-a: "Ona je ostavku podnijela glavnoj državnoj odvjetnici. Glavna državna odvjetnica je o ostavci i okolnostima zašto se ona dogodila upoznala ministra pravosuđa, on me danas o tome obavijestio. Nastojat ću, danas nismo stigli, i osobno razgovarati s glavnom državnom odvjetnicom da pobliže shvatim o čemu se radi. Što se nas tiče, to je interna stvar DORH-a. Za sada nemam dodatnih informacija".

Na pitanje hoće li udovoljiti zahtjevu sudaca za povećanje plaća, odgovorio je: "Ministar ima radnu skupinu na tu temu, razgovara s predstavnicima pravosuđa. Ima vremena za detalje o tome".

"Što je zemlja stabilnija, to su uspjesi vidljiviji. Ističem primjer Hrvatske. Tezu o političkoj stabilnosti, koju inzistiram da je najvažniji preduvjet svega, sam stavio u prvi plan 2016., inzistiram na njoj i danas. Da nije bilo te političke stabilnosti, ne bi bilo ni Pelješkoga mosta, europodručja, Schengena, Rafalea i niza drugih postignuća", ističe.

Vezano uz smještaj dvije osobe u istom ležaju u sisačkoj bolnici, Plenković navodi kako o tome ne zna ništa. Siguran je, ističe, da je ravnatelj bolnice već reagirao.

"Nije to uobičajeno. Kako se to dogodilo, ne znam. Ono što znam je da smo mi uložili jako puno u novi dio sisačke bolnice, bio sam tamo kada smo otvorili. Ide se s obnovom i rekonstrukcijom, stvaraju se sve pretpostavke da može pružiti adekvatnu skrb", rekao je.

"Hrvatska je danas ekonomski snažna, međunarodno nikad bolje pozicionirana, s kontinuiranim rastom plaća, mirovina... Nema skupine koja nije u boljoj situaciji nego što je bila prije 2016. Apeliran na sve da povedu o tome računa. Inflacija ide prema dolje", istaknuo je.

Upitan je je li Hrvatska onda jedna od najuspješnijih država u Europi: "Znate šta, mislim da je bolje da pitate SDP-ovce je li došlo do 400 tisuća otkaza i gubitaka radnih mjesta, je li došlo do propasti, nedostatka socijalne kohezije, do povećanja struje i plina... Mislim da smo napravili toliko puno toga za očuvanje ekonomskog i socijalnog standarda, a pritom ostvarili strateške ciljeve. Imamo puno prostora za ići naprijed".

Podsjetimo, dovršetkom Pelješkog mosta prošle godine, mjesta na poluotoku postala su preko noći znatno posjećenija, što je izazvalo gužve na prometnicama koje nisu projektirane za toliki protok vozila zainteresiranih posjetitelja. Kao rješenje tog problema, projektirana je Stonska obilaznica.

Stonska obilaznica predstavlja posljednju fazu projekta cestovnog povezivanja južne Dalmacije. Riječ je o najmanjoj dionici projekta, duljine 7,9 kilometara, no zbog činjenice da se sastoji od čak pet objekata, predstavljala je izazov za graditelje koji su njen planirani datum puštanja u promet morali nekoliko puta mijenjati. Naime, na Obilaznici se nalaze dva tunela, Supava i Polakovica, koji su dugi po 1300 metara. Njih povezuje most Ston duljine 485 metara, a osim toga, na dionici se nalaze i dva podvožnjaka.