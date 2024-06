Plenković o izjavama zastupnika DP-a: 'Svatko odgovara za svoju izgovorenu riječ'

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je u utorak kako je isticanje zastave bivše države na Paradi ponosa proteklog vikenda u Zagrebu "nelogično i bizarno", ali da o zabrani petokrake, što najavljuje HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret, nisu razgovarali.

"Nismo uopće razgovarali o tome. Mi smo tu temu riješili, mislim da moramo ostaviti povjesničarima da se bave poviješću", kazao je Plenković nakon svečane sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije povodom Dana županije upitan o najavama saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i HDZ-ovog koalicijskog partnera Stipe Mlinarića o zabrani petokrake. No, isticanje zastave sa zvijezdom petokrakom na Paradi ponosa ovog vikenda u Zagrebu predsjednik Vlade ocijenio je "nelogičnim i bizarnim".

"Imati zastavu Jugoslavije na Paradi ponosa je, prvo, nelogično. Mi štitimo sve manjine, pa i seksualne manjine, nemamo nikakvog problema s paradama tog tipa, Hrvatska je slobodna demokracija, ali baš da se vijori takva zastava i da ispod nje šeću i zastupnici Možemo i SDP-a, pa se nitko od njih čak niti ne ogradi od toga, je jako bizarno. U bivšoj državi ovakve parade ne bi bilo da se čekalo još milijun godina", rekao je.

Naglasio je kako je HDZ snažno protiv toga. Slobode izražavanja stajališta da, ali korištenje simbola koji se identificiraju prije svega s agresijom velikosrpskog Miloševićevog režima JNA na Hrvatsku, to je nespojivo, poručio je Plenković. "Kad se jedna manifestacija koja je krenula kao izraz solidarnosti slobodno mislećih liberalnih ljudi s nekim tko je možda u nekim davnim vremenima osjećao neku vrstu diskriminacije pretvori u neku vrstu aktivizma kroz dvije lijeve političke opcije, onda to više nije to nego je politički skup fasciniran ikonografijom Jugoslavije", poručio je.

O odnosima s koalicijskim partnerom: 'U fokusu su trenutno EU izbori'

Upitan za komentar na još jednog saborskog zastupnika DP-a, Ivicu Kukavicu, koji je prozvao HDZ-ovu ministricu kulture i medija Ninu Obuljen Koržinek da podržava revizionizam povijesti zbog njene izjave vezane uz ravnatelja Javne ustanove spomen područja Jasenovac, Plenković je istaknuo kako nije popratio niti njegovu, a ni njenu izjavu.

"Ono što znam je da je gospodin Pejaković dao ostavku jer je u nekom provjeravanju činjenica na web stranici spomen područja Jasenovac očito bilo nekih grešaka pa se očito osjetio odgovornim za to. To je njegov čin, a što se tiče našeg odnosa prema Jasenovcu i žrtvama ustaškog režima, on je vrlo jasan", rekao je predsjednik Vlade i HDZ-a. Ako je HDZ igdje bio kristalno jasan, onda je bio na toj temi, dodao je. "Ali moramo odati počast svim žrtvama totalitarnog sustava i to je kontinuiran stav HDZ-a i Vlade", ustvrdio je.

A to da se koalicijski partner ponaša i daje izjave kao da su i dalje oporba, a ne dio vladajuće većine ga, poručio je, ne brine. Trenutno su mu u fokusu, naglasio je Plenković, izbori za Europski parlament 9. lipnja, predizborna kampanja koja je u tijeku te pobjeda HDZ-a na njima. To je trenutno jedina bitna i relevantna tema na hrvatskoj političkoj sceni, rekao je.

"Mi ne odgovaramo za svaku izjavu saborskog zastupnika, to su političke izjave, niti ih stignemo pratiti, a kamoli preuzeti odgovornosti. Niti ćemo to raditi u budućnosti, niti smo to radili ikad prije. Svatko odgovara za svoju izgovorenu riječ. Mi jako pazimo što govorimo, znamo kako govorimo", rekao je Plenkovič, odgovarajući na pitanja o izjavama nekih DP-ovih zastupnika, kako prenosi HRT.

"Želimo predstaviti listu broj 5 koja je daleko najsnažnija, prepuna kompetentnih kandidatkinja i kandidata, dobiti uvjerljivo još jedne izbore jer smo upravo mi ti koji smo učinili najviše za europski put Hrvatske i ne želimo da među 12 ljudi koji idu u EU parlament uđu oni koji ne učine pet godina baš ništa ili neki koji si pripisuju neke zasluge koje uopće nisu njihove ili neki koji su htjeli usporiti naše strateške interese", izjavio je premijer. A što se tiče ovoga tko što govori, to nije predmet Vlade niti će suradnja biti dovedena u pitanje, poručio je Plenković i dodao kako su to teme koje će rješavati kasnije. "Kad završe EU izbori bavit ću se time ako trebam", kazao je.

Komentirajući imovinsku karticu DP-ova Stephena Bartulice, Plenković je kazao kako se zakonskih propisa svi moraju držati. "Ako se do sada ljudi koji se javno izlažu u politici nisu naučili da moraju ispuniti karticu nakon sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, tu im nikakva topla riječ ne može pomoći. Moraju sve jednostavno deklarirati i popisati i gotovo", ustvrdio je.