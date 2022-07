VIDEO Vlada objavila smjernice i preporuke za uštedu energenata

Vlada je na sjednici predstavila i donijela smjernice i preporuke za uštedu plina, na osnovi preporuka Europske komisije zemljama članicama. Dokument je pripremilo Ministarstvo gospodarstva u suradnji sa stručnjacima iz Energetskog instituta Hrvoje Požar.

Na dnevnom su redu bili i prijedlog zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom sektoru te prijedlog zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti.

Na samom početku Plenković je komentirao otvaranje Pelješkog mosta na kojem je bio u utorak cijeli državni vrh i istaknuo je da je to važan projekt koji je podignuo odnose Hrvatske i Kine na drugu razinu s obzirom na to da je izgradnju mosta obavila China Road and Bridge Corporation.

- Ovo znači jednu novu situaciju i za Hrvatsku, ali to posve mijenja i način života svih naših građana u tom dijelu zemlje. To će se posebno osjetiti u turizmu. Zahvaljujem svima koji su bili uključeni - naveo je premijer.

Osvrnuo se i na svoj posjet u BiH.

- Jako je puno projekata. Povećavali smo posljednjih godina sredstva za Hrvate u BiH. Želio bi se osvrnuti na odluku visokog povjerenika Christiana Schmidta. Očekivali smo da će taj paket biti puno širi i da će ispraviti pogrešne odluke svojih predstavnika koji su išli na uštrb Hrvatima. S obzirom na njegovu najavu da će staviti na stol i mogućnost intervenciju, vjerujemo da će on biti zadnja brana prije najavljenih izbora. Osuđujemo napade koje je on doživio, pa i prijetnje. Demonstracije su bile očito političke obojene. Pozivamo sve da se suzdrže od takvih izjave jer neće nikome pridonijeti, udaljit će sve narode. Mi ćemo se i dalje čvrsto zalagati za status Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH - kazao je Plenković.

Ministar Davor Filipović iznio je prijedlog smjernica uštede, a na samom početku svojeg izlaganja podsjetio je da se 40 posto ukupne energije potroši u zgradama.

- U utorak je održano sastanak ministra energetike država članica Europe unije. Dogovorena je ušteda i poslana je poruka jednog europskog zajedništva. Danas predlažemo smjernice, a one se odnose na promjenu ponašanja u kratkom roku. Smjernice se odnose na hlađenje, grijanje, rasvjetu, korištenje kućanskih uređaja, a u smjernicama se govori kako i u dužem roku napraviti uštedu - napomenuo je ministar.

- Ako se temperatura smanji za 1 stupanj, može se uštedjeti 5 posto na razini godine na grijanje. Temperatura bi trebala biti 21 stupanj kad krene sezona grijanja. Klima ne bi trebala biti niže od 25 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče rasvjete, predlaže se korištenje LED žarulja. Građani mogu koristiti kućanske uređaje za vrijeme niže tarife. Isključite uređaje kad ih ne koristite. Predlaže se korištenje javnog prijevoza gdje je to moguće - objasnio je Filipović.

A što se tiče uštede energetika na duži vremenski rok, Filipović je tu pak naveo energetsku obnovu zgrada i kuća.

Temeljem dokumeta EK

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović rekao je da se smjernice za uštedu energije temelje na paketu dokumenata Europske komisije od 20. srpnja 2022. o uštedama plina.

Europska komisija je 20. srpnja 2022. predstavila plan “Štedi plin za sigurnu zimu”, koji predviđa smanjenje potrošnje plina za 15 posto u razdoblju od 1. kolovoza ove godine do 31. ožujka 2023. godine.

Europski plan za smanjenje potrošnje plina predviđa da na dobrovoljnoj osnovi svi potrošači, kućanstva, javna uprava, vlasnici javnih zgrada, proizvođači energije i industrija poduzmu mjere za smanjenje potrošnje kako bi se osigurala opskrba u uvjetima u kojima Rusija neće garantirati dostatnu isporuku plina za europsko tržište.

Kao odgovor na poteškoće i poremećaje na globalnom energetskom tržištu uzrokovane ruskom invazijom na Ukrajinu, Europska komisija je predstavila i REPowerEU plan koji također naglasak stavlja na energetsku učinkovitost, proizvodnju čiste energije i diversifikaciju opskrbe energijom.

VIDEO: Plenković o Schmidtu: Milanović ga je svakako nazivao