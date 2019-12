Nakon svađa, sjeli za stol i proglasili svemir novom operativnom zonom

Sudeći po izjavama pred kamerama i snimkama s domjenka kod britanske kraljice, okupljanje lidera NATO saveznica u Londonu izgledalo je prepuno tenzija i nesuglasica: američki predsjednik Donald trump nazvao je, primjerice, kanadskog premijera Justina Trudeaua “dvoličnim” nakon što je ovaj na snimci s domjenka izgledao kao da se izruguje Trumpovu neobičnu nastupu pred novinarima na sastanku s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.

No, sudeći prema onome što su okupljeni šefovi država i vlada imali za reći jednom kad su sjeli za stol, na trosatni sastanak, ovaj NATO summit prošao je dobro. Trump je bio zadovoljan povećanjem izdvajanja europskih saveznika za obranu, Macron je otišao zadovoljan time što je njegova dijagnoza “klinički mrtvog” saveza potaknula otvaranje strateške rasprave o gepolitičkom smislu i smjeru NATO-a, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ipak nije otišao tako daleko da blokira odluke NATO-a dok ostali saveznici ne prihvate njegovu definiciju sirijskih Kurda koji se bore protiv ISIS-a kao terorista, kakvima ih smatra Erdogan i Turska.

This happens at every NATO summit with Trump. Every G7. Every G20. The US President is mocked by US allies behind his back. pic.twitter.com/FWncEM7jVs