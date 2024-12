Plenković: Milanović plaši ljude spekulacijama o slanju vojnika u Ukrajinu

Premijer Andrej Plenković kritizirao je u četvrtak predsjednika Zorana Milanovića jer u svojoj predizbornoj kampanji politizira pitanje slanja mirovnih snaga u Ukrajinu, o čemu nije donesena nikakva odluka. “To je njemu očito tema kampanje jer hrvatski vojnici ne trebaju ići u Ukrajinu niti kroz EUMAM (Misija EU za osposobljavanje ukrajinskih vojnika), niti kroz NSATU” (aktivnost NATO-a za obučnu potporu Ukrajini)", rekao je Plenković, komentirajući Milanovićevu jučerašnju objavu na Facebooku.

Reuters je u srijedu objavio, pozivajući se na diplomatske izvore, da se u Europi razmatra mogućnost slanja svojevrsnih mirovnih snaga u Ukrajinu u slučaju da se ondje postigne prekid vatre. Ideja je tek u začetku, a po nekim diplomatima za njezinu bi provedbu bili potrebno od 40.000 do 100.000 vojnika. Začetnik ideje je francuski predsjednik Emmanuel Macron, ali već su prvi razgovori otkrili podjele oko mogućih ciljeva i mandata takve misije, piše Reuters. Najveći je problem što bi to povećao rizik od izravnog sukoba s Rusijom.

“Govorio sam i upozoravao. Ali, hrvatski ljudi ne moraju brinuti - dok sam ja predsjednik Republike, hrvatski vojnik neće voditi tuđe ratove!”, objavio je Milanović komentirajući taj članak. Plenković je danas rekao da bi to o čemu se u medijima spekulira došlo o obzir tek kada bi se postiglo mirovno rješenje, a svrha bi bila pomoć u očuvanju mira. Predsjednika je optužio da pitanje politizira u predizborne svrhe.

“To je teška politizacija, on i njegovi adlatusi umjesto da govore da je Ukrajina žrtva, a Rusija agresor, oni govore o zaraćenim stranama. Sasvim je jasno da je njegov narativ isključivo proruski, vuče Hrvatsku pod ruske skute, dekredibilizira nas kao saveznike u NATO-u i reputacijski u EU-u”, rekao je Plenković prije početka samita EU-a u Bruxellesu. Dodao je da je Hrvatska zemlja koja je na svom teritoriju imala vojnike UN-a i da danas pruža sigurnost drugdje u svijetu. Kazao da je da Hrvatska po Milanovićevoj logici nikad ne reintegrirala hrvatsko Podunavlje i izgubila bi područja koja su bila okupirana.

Upozorio je da bi u slučaju da Rusija i Putin izađu kao pobjednici nakon agresije na Ukrajinu to značilo kraj međunarodnog prava utemeljenog na pravilima. “To bi bio kraj onoga što se naziva uređeni multikulturalizam, utemeljen na međunarodnom pravu i tu su ogromne razlike između Milanovića i nas. Ufam se u racionalno rasuđivanje hrvatskih ljudi jer ovo je sad jako zabrinjavajuće. On govori o temi koja uopće nije dogovorena, nije odlučena, govori o tome što se spekulira kad bi, ako bi, niti se zna tko bi”, rekao je Plenković. Kazao je da takve teze služe za plašenje hrvatskih ljudi i da oporba postala Milanovićev instrument i sluga. Rekao je da mu je smiješno to da Crna Gora šalje dvoje ili troje ljudi u NSATU u Wiesbaden, a Hrvatska zbog Milanovićeva protivljenja ne šalje nikoga.