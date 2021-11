'Plenković je puzajući državni udav, očekujem da pridavi svog malog Baneta'

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je danas Vukovar povodom obilježavanja 30. godišnjice slamanja obrane naselja Lužac i stradanja njegovih mještana.

Novinari su ga odmah upitali da komentira rukovanje s ministrom obrane Marijem Banožićem te znači li to da mu je pružio ruku pomirenja.

To je elementarna građanska etiketa, ja o tome mogu razgovarati samo s predsjednikom HDZ-a, sa Banožićem ne. Ljudi koji ne znaju razliku između istine i laži, a rade tako delikatan posao su opasni za Hrvatsku. Ministar koji optužuje predsjednika i Vrhovnog zapovjednika koji je na izborima dobio preko milijun glasova, a on tisuću... Tu ja moram stati da ne bi zaratili s nekom susjednom državom. Da sam na strani ljudi u Sarajevu, ja bi reagirao isto kao oni. To je tako neodgovorno ponašanje, vidjeli ste i sami u dopisu načelnika glavnog stožera - kazao je Milanović i dodao:

Izvještava: Branimir Bradarić

- Moj sugovornik je isključivo predsjednik Vlade, neka riješi problem koji imamo. Dok se ne vrati natrag zapovjednik Počasno-zaštitne bojne, ništa. A vratit će se. Vojska je u ozbiljnoj materijalnoj krizi, to su stvari koje ja ne mogu riješiti jer ne upravljam proračunom. Stanje u hrvatskoj vojsci je gore od lošega - kaže Milanović.

Upitan je i o izjavi premijera Plenkovića da Milanović izvodi puzajući državni udar.

- To je krajnje neozbiljna i alamrmantna izjava jednog predsjednika Vlade. MOgao bi objasniti što to znači. S obzirom da je on puzajući državni udav, očekujem da pridavi svog malog Baneta i da se tog čovjeka makne. Došao je neuk i užasno agresivan voditi jedan od najdelikatnijih sustava u državi i surađivati s vrhovnim zapovjednikom i biti mu na usluzi. On radi sve suprotno. Kriminalno je najurio zapovjednika počasne bojne. U isto vrijeme prijeti načelniku Glavnog stožera vojnom inspekcijom koja je samostalno tijelo. Govori im što učiniti, to je kao da DORH-u nešto naređujete - kaže Milanović.

- Na putu kakvim-takvim odnosima, stoji taj čovjek - kazao je Milanović.

- Sve što radi admiral Hranj je bazirano na nizu upozorenja da kasnije nekakav ministar ne bi mogao lagati. Vojni poziv je na visokoj razini i za to se ljude teško školuje, s takvim ljudima Banožić i Plenković imaju posla. Nisu u SDP-u, nisu u HDZ-, oni su hrvatska vojska - rekao je na kraju i dodao kako će zbog izjave da 'predsjednik krši ustav osjetiti posljedice'.