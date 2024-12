Plenković izrazio sućut Njemačkoj: 'Naše misli su s obiteljima preminulih, njemačkim narodom i kancelarom Olafom Scholzom'

Premijer Andrej Plenković u subotu je izrazio sućut njemačkom narodu i kancelaru Olafu Scholzu nakon smrtonosnog terorističkog napada na božićni sajam u Magdeburgu. Najmanje petero ljudi je poginulo, a više od 200 je ozlijeđeno u petak navečer kad se 50-godišnji liječnik saudijskog porijekla zaletio automobilom na božićni sajam u Magdeburgu, njemačkom gradu smještenom jugozapadno od Berlina. "Duboko nas je potresla vijest o strašnom napadu na božićnom sajmu u Magdeburgu, u kojem je život izgubilo više osoba", napisao je premijer na platformi X.

"Ovaj suludi čin nasilja na mjestu koje simbolizira radost i zajedništvo zaslužuje najstrožu osudu. Naše misli su s obiteljima preminulih, njemačkim narodom i kancelarom Olafom Scholzom", dodao je Plenković, pa zaželio ozlijeđenima brz i uspješan oporavak.

We are deeply shocked by the horrific attack at the Christmas market in Magdeburg last night. This act of violence in a place that symbolizes joy and togetherness deserves the strongest condemnation. Our thoughts are with the families and friends of the victims and those who were…