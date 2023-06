Plenković: Hrvatska će u idućem desetljeću članstva stići ostatak EU-a

Za četveročlanu obitelj

Želite ljetovati na Jadranu? Doznajte kakve su cijene smještaja od Slovenije do Albanije

Jadransko more jedna je od najpopularnijih destinacija za ljetovanje, no unatoč ljepotama prirode i prelijepim plažama, redovno se čuju prigovori na cijene zbog kojih domaći gost nikako nije zadovoljan. Doznajte koliko košta smještaj u privatnim apartmanima i hotelima na više lokacija na Jadranu, od Slovenije do juga Albanije.