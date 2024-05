FOTO Nastavljene sjednice i sastanci: Okupilo se vodstva HDZ-a, evo tko je sve stigao

HDZ i Domovinski pokret postigli su politički dogovor o formiranju većine, a Andrej Plenković komentirao je jučer kako će njihov odnos biti partnerski. Također, potvrdio je kako će on biti mandatar te kako će Domovinskom pokretu ići tri resora.

"Danas smo imali još jedan krug razgovora, dogovorili smo partnerstvo u smislu skupljanja potpisa meni kao mandataru za treći mandat na čelu hrvatske Vlade. Dogovorili smo da Domovinskom pokretu idu tri resora. Novo ministarstvo za demografiju, znate da smo već u niz godina govorili kako je demografija za našu budućnost bitna i zato smo jedni od prvih u Europi koji uvode upravo to novo ministarstvo. To ministarstvo ići će DP-u. Drugi resor je ministarstvo poljoprivrede. Treći je da se trenutno veliko ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja podijeli na pola i da pola tog ministarstva preuzme kandidat DP-a. To podrazumijeva da će iduća vlada imati nešto više članova nego prije", rekao je u srijedu Plenković koji tom prilikom nije htio govoriti o imenima.

Nakon jučerašnjeg dogovora, sastanci su nastavljeni i danas. Naime, Predsjedništvo HDZ-a sastalo se danas u 10 sati, a Nacionalni odbor sat vremena kasnije. Što se tiče sjednice Predsjedništva, stigli su, između ostalih, Andrej Plenković, Gordan Jandroković, Tomo Medved, Branko Bačić, Ivan Anušić, Dubravka Šuica, Vili Beroš, Šime Erlić, Nikolina Brnjac, Mislav Herman, Nina Obuljen Koržinek, Gordan Grlić Radman... Uoči sjednice Predsjedništva, dosadašnji ministri nisu otvoreno odgovarali hoće li ostati čelnici svojih ministarstava i u novoj Vladi. Odgovori su uglavnom bili: "Vidjet ćemo".

Danas će se na konferenciji za medije, od 13.30 sati, oglasiti i zastupnik Domovinskog pokreta Stephen Nikola Bartulica. Kako je najavljeno, govorit će o političkim aktivnostima. Naime, Domovinski pokret oglasio se danas o sastavljanju Vlade te poručio kako "nitko neće u potpunosti kontrolirati resore".

"Prilikom pregovora dogovoreno je da će Vlada biti takva da nitko neće u potpunosti kontrolirati resore. U svakom resoru i Domovinski pokret provodit će dio svojih politika. U sporazumu o suradnji s HDZ-om usuglasit će se međusobne politike, što Domovinskom pokretu osigurava da u buduće politike ugradi velik dio svoga programa", istaknuli su iz DP-a. Osvrnuli su se i na Ministarstvo demografije koje će voditi, a više o tome možete pročitati OVDJE.