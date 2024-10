Planinari i planinarke proslavili 150 godina planinarstva u Hrvatskoj: 'Ostvarili niz rezultata kakvima se može ponositi malo koja organizacija'

Planinari i planinarke svoju odanost i ljubav prema planinama uvijek najbolje slave baš tamo, u planinama. Planinareći. Kada se penju, spuštaju, gojzericama prelaze kilometre i kilometre, kada grade nove planinarske domove i skloništa ili održavaju i obnavljaju ona stara. I sve to iz duše. Zbog nemjerljive i neobjašnjive ljubavi prema planinama i onoj iskonskoj vezi između čovjeka i prirode koja se osjeti svaki put kad zakoračite u planinu. No postoje i one situacije i prigode kada se sve to treba proslaviti i u nekim drugim ambijenima i okruženjima.

Pa recimo, i u kazalištu. Baš tako nešto zbilo se preksinoć u zagrebačkom kazalištu Kerempuh. Povod je bilo nešto veliko - obilježavanje okruglih 150 godina postojanja organiziranog planinarstva u Hrvatskoj. Slave to svi hrvatski planinari i planinarke cijele ove godine u sklopu slavljeničke akcije "150 izleta za 150 godina organiziranog planinarstva u Hrvatskoj“, koju organizira i provodi Hrvatski planinarski savez uz svesrdnu podršku svih planinarskih društava, ali preksinoć se u Krempuhu održala posebna svečana akademija kojom je Hrvatski planinarski savez, točno na sam dan tako važne obljetnice, podsjetio na 15. listopada 1974. kada je i započeo razvoj organiziranog planinarstva u Hrvatskoj. U bogatom i atraktivnom glazbeno-scenskom programu nastupili su mezzosopranistica Emilia Rukavina i glazbeni kvartet Zagrebačke filharmonije, a upečatljiv ples na svili izvela je Josipa Kvaternik iz Triko Cirkus Teatra.

Imamo se čime ponositi

Prikazana su i tri kratka filma o hrvatskom planinarstvu. Prvi je podsjetio na osnivanje Hrvatskog planinarskog društva 1874., drugi je uzvanike uz arhivske snimke "vratio" sedam desetljeća unatrag, na obilježavanje 80. obljetnice planinarstva 1954., a treći je kolažno prikazao djelovanje i postignuća hrvatskih planinara donoseći snimke brojnih alpinističkih ekspedicija u sva svjetska velegorja, speleoloških istraživanja, osnivanja Hrvatske gorske službe spašavanja, djelovanja Planinske satnije Velebit u Domovinskom ratu i brojnih drugih uspjeha sve do današnjih dana.

- U prošlosti našeg planeta 150 godina ne predstavlja gotovo ništa, no u ljudskoj povijesti razdoblje od 150 godina već je dužno poštovanja. Tolika dugovječnost nekog entiteta sama po sebi je uspjeh, ali dragocjena je tek kada postoje određena postignuća. Srećom, planinari vole pisati pa puno znamo o stečevini našeg planinarstva. Budući da smo jako stari imali smo već nekoliko velikih i okruglih obljetnica, ali nikada od tih jubileja nismo pravili predstave koje su bile same sebi svrha ili nabrajali što smo sve postigli, prešutjeli ono što nismo i hvalili se sve većim i većim brojem godina.

- Uvijek smo, naime, željeli iza naših obljetnica ostaviti vidljiv trag, neku novu kvalitetu, pothvat, knjigu, planinarski put, dom ili ekspediciju, no pri tome obvezno iskazati i veliku zahvalnost svim generacijama planinara i naših članova koji su, osim što su za vlastito zadovoljstvo hodali i penjali se po planinama, od naših početaka pridonosili općoj društvenoj dobrobiti kao korisni volonteri stvarajući tako plemenitu i bogatu povijest hrvatskog planinarstva - kazao je tom pilikom u Kerempuhu predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza Darko Berljak. Iako je bio najavljen, i to se očekivalo, na svečanu 150. obljetnicu planinarstva, ovaj put usred Zagreba, u kazalištu, trebao je, uostalom i kao njen pokrovitelj, stići i predsjednik države Zoran Milanović. No njegov je dolazak u posljednji trenutak otkazan pa je među planinarske slavljenike i slavljenice stigao predsjednikov izaslanik Tomislav Paškvalin koji je tom prilikom također održao kraći govor.

- Hrvatski planinari su u proteklih 150 godina organiziranog djelovanja ostvarili niz vrijednih rezultata kakvima se može ponositi malo koja organizacija u Hrvatskoj. Oni time kontinuirano doprinose hrvatskom sportu, turizmu, zaštiti prirode, zdravlju, znanosti i kulturi. Hrvatski planinari s punim pravom mogu i trebaju biti ponosni na bogatu tradiciju i rezultate ostvarene u 150 godina organiziranog djelovanja - kazao je Paškvalin na svečanoj akademiji pred više od pet stotina okupljenih uzvanika i gostiju iz zemlje i svijeta, jer te su večeri na planinarskom rođendanskom slavlju u Kerempuhu bili i predstavnici prijeteljske Planinske zveze Slovenije na čelu s njihovim predsjednikom Jožom Rovanom, izaslanik predsjednika Hrvatskog Sabora Marko Pavić, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Željko Vuković, Slavko Štefičar iz Ministarstva turizma i sporta, uz čiju potporu HPS provodi projekte uređenja planinarske infrastrukture, predstavnik Hrvatskog olimpijskoga odbora Damir Šegota, pročelnik HGSS-a Josip Brozičević te brojni drugi predstavnici javnih institucija i ustanova.

Među prvima u svijetu

A zašto imamo razloga biti ponosni i zašto vrijedi slaviti još ćemo jednom podsjetiti. Osnivanjem vlastite nacionalne planinarske udruge 15. listopada 1874. u Zagrebu Hrvatska se uvrstila među prve zemlje svijeta s organiziranim planinarstvom te se tako našla u biranom društvu najrazvijenijih alpskih zemalja. Neki od osnivača naše planinarske udruge ujedno su bili osnivači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Sveučilišta u Zagrebu i pokretači mnogih znanstvenih, kulturnih i društvenih zbivanja.

A hrvatski planinari i planinarke danas se aktivno skrbe o više od šest tisuća kilometara planinarskih putova i 160 planinarskih domova, kuća i skloništa te svake godine provedu više od stotinu raznovrsnih planinarskih škola s ukupno tri tisuće polaznika. Planinarsku zajednicu danas čini 341 planinarska udruga s više od 40 tisuća članova, udruženih u Hrvatski planinarski savez koji je jedna od najvećih sportskih udruga u Hrvatskoj i najveća nevladina organizacija koja se bavi zaštitom prirode.

I na kraju još nešto važno, sve planinarske udruge članice HPS-a uključene su u obilježavanje ove velike obljetnice organiziranjem i sudjelovanjem u 150 atraktivnih izleta u hrvatske planine u već spomenutom ciklusu "150 izleta za 150 godina organiziranog planinarstva u Hrvatskoj", a od prekjučer je u prometu i poštanska marka s motivom Kleka, izdana povodom velikog planinarskog jubileja. Proslava naše 150. obljetnice planinarstva završit će tradicionalnim pohodom Tragom prvog izleta HPD-a po Samoborskom gorju 17. svibnja iduće godine.

