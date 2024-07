PITANJE DANA Što mislite o dojenju u javnosti?

Brojne majke, koje to žele i koje su u mogućnosti, doje svoju djecu i to je sastavni dio njihova života, posebice u prvih nekoliko mjeseci nakon bebina rođenja. Učestalost dojenja ovisi o brojnim faktorima, no bebe mogu biti gladne već nakon sat ili dva. Za majke koje ne hrane svoje dijete i na bočicu to može značiti da će morati dojiti i u javnosti. Dok nekima to ne predstavlja problem, ima žena koje su podijelile da su se zbog dojenja u javnosti susrele s negativnim komentarima te imale neugodna iskustva. Primjerice, jedna je žena na društvenoj mreži Reddit prepričala neugodnu situaciju koje je doživjela zbog dojenja svoje jednogodišnje kćeri. Ona je, naime, bila vani na obiteljskom pikniku, a njezina teta nije propuštala priliku da iznese svoje mišljenje o dojenju.

"Tata moje bebe mi je doveo kćer rekavši da želi da je podojim pa sam bez razmišljanja otkopčala desnu stranu grudnjaka za dojenje (stranu koja je bila više udaljena od tete) i malena se 'prikačila'. Nisam ni pomislila da bi to nekome moglo biti problem, posebno jer mi se grudi gotovo uopće nisu vidjele", navela je žena. Ipak, teti se to nije svidjelo pa je kroz polušalu nećakinji rekla da "očito baš nema srama, kad se može pred svima tako razgolititi".

"Na to sam se samo nasmijala, no onda je rekla i da, iako meni ne smeta dojiti dijete bez pokrivača, njoj i ostatku obitelji možda smeta. Rekla sam joj da je meni važnije da mojoj kćeri i meni bude ugodno tih deset minuta koliko jede, nego hoće li netko misliti da sam se trebala pokriti; a ako joj smetamo, nek' se slobodno makne negdje dalje", nastavila je žena. Jedna korisnica društvene mreže na to joj je napisala: "Ljudi koje vrijeđa to što beba jede mogu zatvoriti oči ili otići. Bebe jesti moraju, prebolite to!" Iako je bilo mnogo sličnih komentara, neki su priznali da su po pitanju dojenja u javnosti ipak malo podijeljeni.

"Odrasla sam u obitelji gdje se tijelo nije pokazivalo ni slavilo i nemam tu svijest o pozitivnom razmišljanju o muškom ili ženskom tijelu", napisala je jedna djevojka dodavši kako je njoj zbog toga neprirodno vidjeti nečije gole grudi, no kako je ujedno i svjesna da je dojenje posve prirodna i hvalevrijedna stvar. "I zbog toga, kada vidim ženu kako svlači ili spušta top da nahrani dijete, ja skrenem pogled. I problem riješen." Vaše mišljenje o dojenju u javnosti možete otkriti u anketu u nastavku ili komentirati na društvenim mrežama Večernjeg lista.