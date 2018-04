Evo koliko je radno aktivnih stanovnika izgubila Hrvatska od ulaska u EU

U veljači je u Hrvatskoj bez posla bilo 173.000 građana, što je 5000 manje nego u siječnju.

Na godišnjoj razini stopa nezaposlenosti smanjena je 2,4 posto, a broj nezaposlenih za 46.000, pohvalio se predsjednik Vlade Andrej Plenković nakon što je Eurostat izdvojio Hrvatsku kao jednu od članica s najvećim padom nezaposlenosti na godišnjoj razini.

Osipanje

I doista, prema metodologiji ILO-a, Europska unija u veljači je imala 7,1 posto nezaposlenih, najmanje od rujna 2008. godine. U najboljoj, Češkoj bez posla je bilo samo 2,4 posto građana, u Njemačkoj 3,5 posto, dok je hrvatska stopa nezaposlenosti pala na 9,6 posto! Anketa radne snage kao zaposlene vodi sve koji su u promatranom razdoblju radili, za razliku od administrativne stope (za Hrvatsku je ona u veljači bila 12,3 posto) gdje se kao nezaposleni računaju samo ljudi koji su prijavljeni u državnu evidenciju.

U evidenciji nezaposlenih jučer je bilo 178 tisuća radnika, oko 9500 manje nego što ih je bilo zadnjeg dana prosinca 2017. godine.

U prva dva ovogodišnja mjeseca poslodavci su oglasili 50 tisuća slobodnih radnih mjesta, a preko burze zaposlili 24,5 tisuća radnika.

Statističke brojke idu u prilog premijeru Plenkoviću jer pad nezaposlenosti napokon prati i veće zapošljavanje, no službene brojke također pokazuju da se od ulaska u Europsku uniju broj radno aktivnih stanovnika u Hrvatskoj smanjio za 160 tisuća! Burza rada prazni se i zbog novog vala migracija i starenja stanovništva, a ne samo zbog gospodarskog oporavka koji se prelio i na tržište rada.

Podaci iz sustava mirovinskog osiguranja pokazuju da je u veljači ove godine broj osiguranika skočio za 5000 – na 1,474 milijuna – čime je zaustavljen sezonski pad zaposlenosti koji je trajao od kolovoza.

No, kada se isključi utjecaj sezone i podaci ravnomjerno rasporede kroz godinu, kao što su to desezoniranjem učinili istraživači MacroHuba s Ekonomskog fakulteta Zagreb, dolazi se do zaključka da je trenutačna zaposlenost najveća od svibnja 2010. godine.

Usporavanje

U odnosu na vrhunac zabilježen krajem 2008. godine, u Hrvatskoj je još uvijek 107 tisuća zaposlenih manje. Nezaposlenost se, prema MacroHubu, nalazi gotovo sedam postotnih bodova ispod svojeg 18-godišnjeg prosjeka, smanjuje se dalje, ali sporije nego što se smanjivala do prvog kvartala 2017. godine.