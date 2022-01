Picula oštro o Milanovićevoj politici: Hrvatska mora poštovati svoje obveze u NATO savezu

Hrvatska nije slučajna članica NATO-a, kao što nije slučajna članica Europske unije. Ulaskom u te organizacije mi smo prihvatili sve benefite, ali i određenu razinu obveza. Ova situacija nije nimalo drukčija, poručio je Tonino Picula, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, komentirajući jučerašnje izjave predsjednika Zorana Milanovića o povlačenju svih hrvatskih vojnika ako dođe do eskalacije ukrajinske krize, što je izazvalo burne reakcije i izvan granica Hrvatske.

– Ako bude potrebe da i Hrvatska pridonese prisutnosti NATO-a, kojom se odvraća agresija na teritorij neke od članica ili na europski prostor, mislim da bi Hrvatska morala te obveze i poštovati – dodao je Picula.

Hrvatski zastupnik podsjetio je da NATO trenutačno ne planira slati vojnike u Ukrajinu, ali smatra i da se ne bi trebao držati po strani.

– Ukrajinska kriza ima takve potencijale da se ona ne može smatrati regionalnom krizom, ona ima opasne globalne implikacije i sigurno da u nepovoljnom razvoju situacije može biti ugrožena i neka članica NATO-a. Hrvatska kao članica sigurno će biti dio politike kojom bi se trebali zaštititi interesi članica NATO-a, kao što bismo i mi s punim pravom očekivali u slučaju ugroze hrvatskog teritorija da nam u obranu stupe i ostale članice NATO-a – smatra Picula.

Na pitanje treba li Hrvatska podržati prijedlog sankcija Miloradu Dodiku te kako komentira Milanovićevu izjavu da "tko glasa za to je izdajnik", Picula odgovora: – Pitanje stabilnosti BiH za Hrvatsku ne može biti sekundarno. Svako ugrožavanje BiH iznutra mora probuditi i reakciju hrvatske politike. Nama ne može biti svejedno što će se događati u idućih šest mjeseci, na koliko je Dodik oročio svoje planove o separaciji iz BiH. Mislim da bi to za Hrvatsku bio izrazito nepovoljan položaj i zato smo mi hrvatski zastupnici upozoravali da takvu politiku treba zaustaviti. Ako treba uvesti sankcije, onda smo i za to.

Otkrio je da je mađarski ministar vanjskih poslova jedini otpisao sankcije, a bez konsenzusa EU ne mogu se uvesti sankcije.

– S takvom politkom se ne slažem. Nisam se slagao ni prije. Pogotovo se ne mogu složiti s politikom koja ruši BiH – zaključio je.