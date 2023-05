Petrov: Plaće će nam rasti malo ili nimalo, a mirovine će biti manje

Prosječni troškovi života u posljednje dvije godine u Hrvatskoj narasli su minimalno 400 eura. Vlada planira prosječno povećanje plaća za otprilike 60 eura. Dakle, gotovo deset puta manje nego što su narasli troškovi života, a i to planiraju tek iduće godine. A kao u onim teleprodajama "nije to sve", jer već na ljeto, prije tog povećanja plaća, namjeravaju se dignuti cijene goriva, ukinuti marže, što znači da će doći do novog rasta cijena proizvoda. Ali ni to nije sve, Vlada kroz ovo povećanje planira odrediti dio bruto plaće u kojem se neće uzimati za mirovinski stup, što znači da će davanja za mirovinski stup za mirovine biti manja pa će proračunska rupa za mirovinu biti veća, a to će u konačnici opet sve platiti građani, a dugoročno će im mirovine biti manje. Znači, kada se sve to sažme, plaće će nam rasti malo ili nimalo, a mirovine će biti manje. To je ta Vladina financijska akrobacija navodnog povećanja plaće. Premijer reče kako je Vladi u cilju da građani osjete rast plaće, ali to nije način za to. Vlada kojoj je stalo do rasta plaća neće izdati 120 tisuća dozvola za uvoz stranih radnika jer se zna da, ako je ponuda veća, i plaća će vam stagnirati. Osim toga, način na koji su se počeli odnositi prema ljudima za koje su dali radne dozvole je sve samo ne čovječan - kazao je to čelnik Mosta Božo Petrov na današnjoj konferenciji za medije u Saboru pod nazivom "Zašto Plenković odmah ne otkine komad kolača svojim ministrima i poslušnicima?"

Dodao je kako Vlada daje mrvice sa stola i priča o epohalnim promjenama i reformama koje nemaju nikakvog smisla, i to bi bilo smiješno, da nije tragično.

- Ako stvarno želite da plaće u Hrvatskoj rastu, onda ćete ulagati u gospodarstvo, olakšat ćete administrativne barijere, poboljšati investicijsku klimu, provesti reformu pravosuđa i napraviti niz drugih stvari kako biste dobili direktne investicije i privukli industriju u Hrvatsku. Umjesto toga, mi proizvodimo proizvode niske vrijednosti, a neka druga prerađivačka industrija na konto naših sirovina stvara visoke dodane vrijednosti i zarađuje na nama. To se treba promijeniti u Hrvatskoj. A ako stvarno žele povećati plaće pa da ljudi koji su zaposleni u Hrvatskoj to stvarno i osjete, i da to osjete i umirovljenici na svojim mirovinama, onda smo im već triput rekli što treba učiniti. Smanjite porez na dohodak s 20 na 15%, i ljudi će to osjetiti. To neće biti 60 eura nego puno više. Indeksirajte najniže mirovine po inflaciji, pa će ljudima mirovina stvarno rasti, a neće biti manja. I uvedite fiksne dječje doplatke, jednake i pravedne za sve, po djetetu. Onda će obitelj s troje djece imati samo na konto toga 350 eura mjesečno više. Nisu regulirali i kontrolirali cijene, postojao je lov u mutnom u posljednje dvije godine. Država je samo u posljednjih godinu i pol dana godišnje dobivala 3,5 milijarde eura više kroz poreze. Imaju novca i zašto se onda okreću prema gradovima?! Zašto ne riješe sve one katastrofalne rupe u zdravstvu?! Zašto puštaju mešetarima, kradljivcima, lopovima, korumpiranim ljudima da zarađuju na bolesti i smrti ljudi, što smo vidjeli posljednjih dana?! To su načini kako će ljudima rasti plaće u Hrvatskoj, a ne ovo što Vlada predlaže - poručio je čelnik Mosta.

Najavljuje se kako bi se gradovima ostavilo da sami, unutar nekih okvira, određuju poreze na dohodak i povećavaju turističke rente, no je li to dovoljna kompenzacija, zanimalo je novinare.

- Vlada je prebacila odgovornost za preživljavanje na jedinice lokalne samouprave. Oni koji su kvalitetni već su ukinuli prirez. Grad Sinj nema prirez. Miro Bulj ga je ukinuo. I Sinj funkcionira. Znači, to nije problem - reče Petrov još jednom naglasivši kako je, kada je riječ o Vladinim najavama poreznih mjera, stvar u tome da ako građani na računu i dobiju tih 60 eura više, tih će istih 60 eura "ispariti" kroz povećanje troškove života.

- To je čisto prelijevanje iz šupljega u prazno. Građanima neće ostati ništa. Ovo nije način na koji će vam rasti plaća. Plaće trebaju rasti, ali pravi je problem što je, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, za 20% narastao broj građana koji su na pragu siromaštva. A taj broj je i veći. No, ono što je još alarmantnije jest podatak Državnog zavoda za statistiku da danas 45% obitelji u Hrvatskoj ne mogu riješiti izvanredni trošak od 350 eura koji im se dogodi jednom mjesečno. Dakle, pola obitelji u Hrvatskoj ako im se dogodi izvanredni, recimo, popravak auta ili dječja ekskurzija do 350 eura trebaju za to ili posuđivati novac ili dizati nenamjenski kredit. To je alarmantni podatak. Kako Vlada na to reagira? Prelijeva iz šupljega u prazno. Pušta gradovima i općinama da oni dižu druge troškove. Na bavi se rastom plaća onako kako bi trebala. Našim radnicima i njihovim obiteljima govori "aufiderzen", a dozvoljava dovođenje 120 tisuća stranih radnika bez da kontrolira uvjete njihova rada već ih se tretira kao stoku. I dok ide, ide. Ali neće tako ići dugo. Prema procjenama Hrvatska će do kraja stoljeća imati 2,1 milijun stanovnika. Kada još dodatno smanjite izdvajanja za mirovinu tko će to onda financirati mirovinske stupove. Mi smo već sad u slijepoj ulici. Mi ćemo biti zemlja usluga, stranih umirovljenika i niskih plaća od kojih će svi bježati glavom bez obzira. Usto, nigdje u svijetu nemate situaciju kao kod nas da se porezni sustav u tri godine mijenja deset puta - upozorio je Petrov koji je na kraju prosvjed medicinskih sestara ocijenio "potpuno opravdanim".

- Trenutačno nedostaje četiri tisuće medicinskih sestara. Toliko ih uskoro ide u mirovinu. Više nećemo imati problem koliko nam medicinska sestra ima plaću jer ćemo za pet godina imati problem što uopće nećemo imati medicinskih sestara. Nećemo imati koga da se brine o nama odemo li u bolnicu. To je realnost. K tome, danas imamo i 1600 manje liječnika nego što je potrebno. Za pet godina bit će ih još toliko manje. Tko će nas liječiti? To su problemi - poručio je Božo Petrov.