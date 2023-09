Petrinja: Mađarski veleposlanik potvrdio da gradnja nove škole ide dalje bez problema

Veleposlanik Mađarske u Republici Hrvatskoj Csaba Demcsák potvrdio je danas u Petrinji, u nazočnosti potpredsjednika Vlade i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića kako su svi problemi vezani uz gradnju nove 1. osnovne škole u petrinji riješeni i da gradnja ide po planu.

„Tijekom izvođenja radova, pojavile su se administrativne poteškoće, ali smo te administrativne poteškoće uz konstruktivnu suradnju hrvatske Vlade uspjeli otkloniti. Ovim putem želim zahvaliti ministru Bačiću na suradnji i pomoći koju je pružio. Te administrativne zapreke su otklonjene tijekom kolovoza“, kazao je između ostaloga Demscák dodavši kako će škola biti završena u prethodno planiranom roku čime bi bila spremna za prihvat učenika u drugom polugodištu ove školske godine.

Veleposlanik Mađarske je i podsjetio kako je Mađarska među prvim zemljama koja je nakon potresa na petrinjskom području, pristupila pružanju pomoći. „Uz razna poduzeća, državu, civilne organizacije i crkvu, jako je puno i privatnih osoba pružilo pomoć. Mađarska Vlada je također ponudila veliku pomoć oko suradnje u izgradnji jedne moderne škole u Petrinji, od 20-tak učionica. Vrijednost ove investicije je viša od 20 milijuna eura.“ – dodao je Csaba Demcsák.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić se još jednom zahvalio prijateljima iz Mađarske na vrijednoj donaciji za izgradnju škole. „Nadam se da ćemo, kao što smo to i rekli, zgradu Prve osnovne škole u Petrinji, dovršiti sukladno prioritetnom prvotnom planu, a to je da zgrada bude dovršena do kraja ove godine. Usprkos ovim poteškoćama koje su se pojavile tijekom ljeta, zadovoljan sam što smo relativno brzo iznašli rješenje i što zbog tih komplikacija neće kasniti početak otvaranja škole“, smatra Bačić kojeg su novinai pitali koje su to bile administrativne prepreke u ovom procesu.

„Vi znate da se radi o međunarodnoj donaciji koja, sukladno europskoj direktivi, podliježe specifičnom tretiranju kada je u pitanju PDV. O tome smo komunicirali u nekoliko navrata i mi smo u Vladi Republike Hrvatske našli načina da tu činjenicu nemogućnosti oslobađanja od plaćanja PDV-a riješimo sa našim sredstvima i nakon toga je sve već bilo stvar tehnike. Vlade je donijela odluku da osiguramo četiri milijuna i 83 tisuće eura kako bi se ova škola dovršila. Kao što vidite, škola je velika, prekrasna, iznimno lijep projekt“. – dodao je ministar Bačić.

Projekt izgradnje nove Prve osnovne škole Petrinja vrijedan je više od 22 milijuna eura. Nova zgrada prostire se na 7500 četvornih metara s planiranih 20 suvremeno opremljenih učionica i nastavom koja se odvija u jednoj smjeni. Uz školu, gradi se i sportska dvorana od 1500 metara četvornih, a projektom su predviđeni i vanjski odgojno-športski sadržaji.

