Petekov odvjetnik o curenju informacija: Lako je to ustanoviti, tih ljudi nema puno

Na zagrebačkom Županijskom sudu odlučuje se o istražnom zatvoru za dio osumnjičenih u aferi Janaf, među kojima su prvookrivljeni Krešo Petek i direktor Janafa Dragan Kovačević.

Ročište još uvijek traje jer zbog epidemiološke situacije ne ulaze zajedno nego jedan po jedan. Za RTL Danas odvjetnik prvoosumnjičenog Krešimira Peteka Veljko Miljević komentirao je cijeli slučaj.

"To je vrlo jednostavna situacija jer se ovdje ne govori o svim okolnostima koje bi se ticale djela i onog što se njima stavlja na teret. Ovdje se samo govori o razlozima za određivanje istražnog zatvora. Imate 4 razloga za zadržavanje ili određivanje istražnog zatvora. Ovdje je Uskok postavio prijedlog za našeg klijenta po dvije osnove. Možemo očekivati po točki 2, to je tzv. koluzijska opasnost, opasnost djelovanja na svjedoke, uništenje dokumentacije i uništenje tragova kaznenog djela, to praktički postoji u svakom predmetu ove vrste", kazao je.

Na upit jesu li osumnjičeni dobili informaciju o pokretanju cijelog procesa, odvjetnik je rekao da je danas stupio u obranu te da on za takvu informaciju ne zna.

"No to se dogodilo u puno postupaka do sada, ali to zadnji znaju branitelji. Ali je vrlo lako ustanoviti u predmetima u kojima je određeni stupanj važnosti i tajnosti, tko može znati za predmet, a tko ne može. Tih ljudi nema previše", kazao odvjetnik.