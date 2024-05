Penava: Zar netko stvarno misli da bih kao šef stranke dopustio da netko odlučuje umjesto mene

"Mario Radić na neki će način koordinirati radom stranke i projekata koji su u interesu za Republiku Hrvatsku". Ovim je riječima Josip Dabro , glavni tajnik Domovinskog pokreta , pojašnjavao kakva će biti daljnja Radićeva uloga nakon što je ovaj prije desetak dana, na opće iznenađenje, otkrio kako ipak neće ni u Vladu ni u Sabor. Kako će točno izgledati to Radićevo koordiniranje Dabro tada nije precizirao, no u stranci se neslužbeno moglo čuti kako će on, među ostalim, umjesto Penave sudjelovati u redovitim tjednim sastancima vladajuće koalicije jer Penavi kao gradonačelniku Vukovara to nije zgodno, barem do lokalnih izbora, nakon kojih planira prijeći na potpredsjedničku funkciju u Vladi. Tu informaciju nitko iz stranke nije dovodio u pitanje do danas, kada su 24 sata, pozivajući se na neslužbene izvore iz HDZ-a i DP-a, objavila kako Radić ipak neće biti koordinator. Sugovornik iz HDZ-a dnevniku je pritom rekao da je Radić u svojoj stranci marginaliziran nakon što je portal Telegram iz sudskih spisa izvukao da je u vrijeme rata bio optužen za krađu po srpskim kućama te da je optužnica odbačena. Iz DP-a su im, pak, kazali kako nikad i nije postojao plan da Radić bude koordinator te kako glavnu riječ između DP-a i HDZ-a vode predsjednici.

Mario Radić danas je prilično burno reagirao na ovaj tekst, procjenjujući kako se radi o podmetanjima iz HDZ-a.

– Jasno je da bi HDZ volio da ja ne budem koordinator DP-a na sastancima vladajuće koalicije s obzirom na to da imam puno pregovaračkog iskustva i vještina. Ali ništa od tog pokušaja, kao što sam već i ranije najavio, ja ću voditi razgovore s našim koalicijskim partnerima – rekao je Radić Jutarnjem listu, a nama je pridodao kako stranka za sebe odlučuje tko će u njezino ime biti na koalicijskim sastancima, tko će koordinirati ono što će se na sastancima govoriti, priprema papire za te sastanke i sl.

– Ako tako odlučimo, može nas i deset ići na sastanke koalicije – kaže Radić, uvjeren kako koalicijski partner ne bi trebao imati ništa s takvim odlukama.

Glavni tajnik stranke Josip Dabro tvrdi, pak, kako se u Domovinskom pokretu nije razgovaralo o nekakvoj službenoj funkciji koordinatora za odnose s HDZ-om te sve pripisao "šumovima u komunikaciji", no kaže kako stranku službeno predstavlja njezin predsjednik Ivan Penava.

Isto ponavlja i Penava, koji je za N1 naglasio kako će osobno odlučiti o tome tko će predstavljati DP u koaliciji. Baš kao i Radić i Dabro, Penava ponavlja kako nikakvih prijepora ni sukoba unutar DP-a nema, no uložio je pritom popriličan trud da pokaže kako ni on ni njegova stranka nemaju ništa s gospodarskim krugovima uz koje se veže Marija Radića.

– Čuli ste ranije kolegu Grmoju i sve te iz oporbe kako misle, tu su Rusi, Francuzi, Španjolci, tu je ovaj ili onaj poduzetnik. Ti su se ljudi gadno preračunali i sada, kad se ne dogodi ono što su projicirali, u čudu su da to nije tako. Pa nije tako od prvog dana. Zar itko misli, s obzirom na moj politički put, da bih ja sebi kao čovjek i predsjednik stranke dopustio da me netko upravlja na daljinski i da odlučuje umjesto mene. To apsolutno nije bila opcija niti će biti – ističe Penava, a iz njegovih se riječi iščitava kako mu nije ugodna situacija u kojoj ga se veže uz gospodarske krugove bliske Radiću, što pak govori kako odnosi u DP-u i nisu tako idilični kako tvrde njegovi čelnici.

