Penava porazio Radića, no raskol prijeti stabilnosti u Saboru

Puč je propao – najkraći je siže burnog dana za Domovinski pokret, nakon subotnjih dramatičnih unutarstranačkih izbora koji su, uz puno teških riječi iz suprotstavljenih tabora i poneke ostavke, iznjedrili novog/starog predsjednika Ivana Penavu, ali i temeljito uzdrmali stranačko članstvo, prijeteći čak i stabilnosti saborske većine. Nakon iznimno prljave kampanje, oštra retorika se nastavila u dvorani iza zatvorenih vrata, tijekom i nakon naprasnog odlaska delegata predvođenih Marijem Radićem, ogorčenih javnim glasanjem za novo vodstvo stranke.

– Ova stranka od danas ne postoji. Ta stranka neće u roku tri mjeseca imati jedan posto podrške. Ovaj način je put u sunovrat, ovo je silovanje – rekao je Mario Radić okupljenim novinarima, kojima se kratko obratio i vidljivo uzrujan Igor Peternel, nesuđeni dopredsjednik DP-a. – Pa gdje toga ima, da se glasa javno! Riječ je o jednoj primitivnoj bandi koja je, koristeći nevjerojatno lošu zakonodavnu proceduru u RH, na divljački način ukrala jednu političku stranku i eutanazirala je. Što je idući korak, da se glasa javno i na parlamentarnim izborima? S tim ljudima više ne želim imati nikakve veze – rekao je Igor Peternel.

No, i delegati su rekli svoje: 39 ih je napustilo glasanje skupa s Marijem Radićem, dok je njih 64 stalo iza Ivana Penave. Prema riječima predsjednika, "očito je da su Radić i njegova strana shvatili da su poraženi te su prije glasanja odlučili napustiti sabor".

– Kao što smo i govorili cijelo vrijeme, situacija je bila pod kontrolom. Ovdje se radilo o borbi jedne ideološke struje, jezgre DP-a, protiv tehnomenadžera i pokušaja upravljanja strankom na taj način. Nismo se kao ljudi s integritetom dali manipulirati od strane igrača iz sjene, sve ćemo dati od sebe da zadržimo stabilnost Vlade, da budemo na razini zadatka i ostavimo nakon četiri godine Hrvatsku boljom državom – rekao je Ivan Penava, nakon što je potvrdio mandat na čelu stranke te pozvao sve članove, bez obzira na to kojoj su strani bili u ovom izbornom procesu, da zajedno nastave dalje.

U razgovoru za Večernji list novoizabrani zamjenik predsjednika stranke Stipo Mlinarić Ćipe demantirao je raspad stranke koji su najavili poraženi kandidati. – Stranka upravlja Hrvatskom, a ne da stranka ne postoji! Ne postoji samo Radićeva iluzija da ima većinu, to se danas razbilo i otvorile su se sve karte, zbog čega sad pokušava povući zavedene ljude za sobom kako bi napravio spaljenu zemlju u DP-u. To se neće dogoditi jer ja vjerujem u ljude koji su ostali. Ako će netko izaći van, slobodna su mu vrata, kao što su slobodna i onima koji se žele priključiti. Mi nikoga ne tjeramo, mi se nikome ne osvećujemo, poraženima pružamo ruku. No DP je potvrdio da je stranka čestitih ljudi, a ne tajkunska stranka iza koje stoji ruski kapital te da je predsjednik marioneta ljudima iz sjene – rekao je Mlinarić.

Za komentar smo zamolili i Tomislava Josića, poznatog vukovarskog branitelja koji snažno drži leđa Ivanu Penavi. – Meni je osobno jako žao da je kampanja za unutarstranačke izbore u DP-u bila prljavija od kampanje za parlamentarne izbore, od kampanje za europske izbore i vjerojatno je prljavija nego što će biti kampanja za predsjednika. Meni su apsolutno neshvatljive riječi Igora Peternela koji je ljude nazvao lopovima i konjokradicama.

No ne vidim nekakve tektonske promjene, ni da se tu nešto drastično i bitno promijenilo, ne očekujem masovne izlaske iz stranke. Dio nezadovoljnih će željeti otići, ali ima i onih koji će se morati iščlaniti jer će im doći takva zapovijed i direktiva. Naime, unazad nekoliko dana već su počeli otkazi u Pevexu nekim Penavinim pristašama – rekao nam je Josić.

Nakon izbornog Sabora, stranački raskol dobio je i svoj drugi čin. Već u ranim poslijepodnevnim satima, stranku je napustio Stephen Nikola Bartulica, navodeći u objavi kako "odbacuje svako političko nasilje pa i ovo Penavino", dodajući kako se "do kraja nadao da stranka ovako nisko neće pasti", a člansku iskaznicu DP-a u videu koji se pojavio na društvenim mrežama prerezao je komičar Željko Pervan. Potom je Radićev simpatizer Velimir Bujanec objavio osmrtnicu DP-u koji je "preminuo nakon banditske krađe i uzurpacije kokošara", a kao ožalošćene naveo redakciju Bujice i "više od 200 tisuća birača nacionalne desnice".

No mnogo važnije pitanje sada je stabilnost vladajuće koalicije. Od 11 dojučerašnjih članova, predsjednik kluba Igor Peternel i potpredsjednik Krešimir Čabaj odlaze s Radićevom strujom, njih osam (Penavinih) ostaje u klubu, no Damir Biloglav, koji je mandat stavio u mirovanje i kojeg je u Saboru zamijenio Frane Tokić, sada razmišlja o aktivaciji mandata. Odlaskom sve trojice parlamentarna bi većina ostala bez tri zastupnika i spala na graničnih 76.

