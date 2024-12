Pavle Kalinić o Jelaviću, Kekin i pljački Hrvatske: Zagreb se raspada, tim putem ide i Europa

Pavle Kalinić najavio je kandidaturu za gradonačelnika Zagreba i za Večernji tv analizirao ključne probleme glavnog grada Hrvatske. Otvorio je niz tema i otkrio što mu govore zainteresirani građani koji mu prilaze s brojnim pritužbama na stanje u Zagrebu - od prometnog kolapsa, problema s parkingom i otpadom, do činjenice kako i čisti centar grada izgleda urušeno, prljavo i često nesnosno za život. Razina stresa kod građana Zagreba jednako je visoka i u rubnim dijelovima grada koji urbanistički pucaju po šavovima.

Kalinić je komentirao i aktualne afere koje drmaju i glavnim gradom i državom, a padaju u drugi plan zbog jedne kave na Britancu. Kazao je ipak što misli o susretu Mile Kekina i Nikice Jelavića (pravog), te se osvrnuo na Ivanu Kekin, stranku Možemo i njihovu agendu. Govorio o raspadanju Zagreba i kao o jednom od motiva svog povratka u politiku, u kojoj već ima godine iskustva. Objasnio je gledateljima otvoreno kako se drma i pljačka Hrvatskom zadnjih 30 godina.

- Projekti koje oni najavljuju su za 2027., 2028., a oni će tada već biti daleka povijest. Treba doći mlađa ekipa koja zna i koja ima viziju, ekipa koja može raditi, a oni su sad evidentno pokazali da to ne mogu. Grad je prljav, pa valjda četvrtina ploča na Trgu bana Jelačića je napuknuta, pogledajte na što se pretvorio i Cvjetni trg, sve se raspada i nitko to ne obnavlja, započeo je Pavle Kalinić.

- Zagreb jednostavno izgleda prljavo i neoprano, tu su stotine tona lišća koje nitko ne skuplja niti ima namjeru, nitko ne pokazuje interes da radi konkretna na problemu s otpadom. Pogledajte debilizam koji su napravili s Prilazom Gjure Deželića, tu treba vratiti tri trake, nemoguće je proći, pogledajte Jurišićevu, pogledajte u Novom Zagrebu stanje. Empire State Building u New Yorku je napravljen u godinu dana, a Zagreb ne može most obnoviti za tri godine. Tragična su i odustajanja od projekta, najviše Jarunskog mosta, što bi bitno rasteretilo grad. Nadalje, zbog nesposobnosti ekipe na vlasti propadaju i europska sredstva za obnovu bolnice Srebrnjak, za koju se bivši ravnatelj Nogalo se polomio da to dobije. Mislim da bi ga u svakom slučaju trebalo vratiti, kazao je Kalinić.

Među najvećim ruglima grada je nikad dovršena ruševina Sveučilišne bolnice u Blatu.

-To je sada preuzela država od Grada, ali protivnik sam rušenja, jer je to klasični postupak ponavljanja, rušenja, pa čišćenja i novog projektiranja, idemo to naplatiti opet, barem četiri puta. Pojedinci primaju plaće 30 godina, godina ne rade apsolutno ništa, rekao je Kalinić koji već dugo proziva i civilnu zaštitu da je nepostojeća, iako su i njemu dok je ranije bio dio vlasti u Gradu, iz raznih struktura dolazile kritike i na njegovo ravnanje u kriznim situacijama, najviše u zagrebačkom potresu.

- Najveći kritičari su bili oni koji su upotrijebili sve veze da ne bi slučajno završili u civilnoj zaštiti. Mi smo ih imali između 6200 i 6500, naravno da je to malo za grad, pogotovo kada imate takvu elementarnu nepogodu. Da smo ih tada imali 50 tisuća bilo bi malo. Kada treba biti član civilne zaštite, onda to nikome vjera ne dozvoljava, isti kao kada su dolazili pozivi ZNG-a, kad je počeo rat, a onda su mame i tate uzele telefon. Pa su malo nazvali, pa je bilo anemije i puno onih koji su baš u tom trenutku otišli u diplomaciju. I Vukovar je najgora stvar, grad heroj, iako smo ga izgubili, ali u prvom redu stoje dezerteri iz 91, a iza njih stoje branitelji., rekao je Kalinić.

Jedan od trenutno najgledanijih analitičara geopolitike na raznim kanalima i medijima za Večernji tv u emisiji koju vodi novinarka Dea Redžić, odgovarao i na pitanja o geopolitičkoj situaciji u svijetu te položaju Hrvatske, njezinoj vanjskoj politici i ratovima koji ključaju, postajući trajno stanje.

- Hrvatska je bila industrijalizirana zemlja i dio će se proizvodnje morati vratiti. Evo ja ću dati sve od sebe da se mladima pokuša objasniti kako je ovo njihova Irska, ovo je njihova Njemačka, njihov Novi Zeland i Australija, Sjedinjene Američke Države, Francuska. Evidentno je da naša vlast nije zainteresirana za to, nego da imaju u podlozi prvo odnos prema Bruxellesu. A Europa ide ubrzano prema svom raspadu. Zašto? Jer Bruxelles nije vodio svoju politiku, pa Von der Leyen ne može voditi psa u šetnju, slikovito, a kamoli da može voditi Europsku uniju. A vidite i kadrove koje Hrvatska šalje u Europu, pa ti dođe zaplakati. Mnogi koji su danas na sceni, da s USKOK I PNUSKOK radili što su trebali, ne bi bilo dalje od Gline i Remetinca. Što se tiče kriminala, oni nikad ne bi otišli nigdje dalje od gline ili od Remetinca.

'Hrvatska je temeljito opljačkana, najbolji Black Friday bio je početkom devedesetih, za kunu si mogao kupiti tvornicu'

Na pitanje zašto bi mladi ostajali u Hrvatskoj i kako bi se netko, primjerice, bavio poljoprivredom ako drugi kupuju povlaštena zemljišta od općina i gradova, pa se ubrzo mijenja i prostorni plan, a do jučer postaje građevinsko.

- Upravo zato ova mlađa ekipa mora ostati u Hrvatskoj, oni moraju stvari vraćati jer Hrvatska je u ovih 30 godina temeljito opljačkana i deindustrijalizirana. Danas je sve samo potrošnja, kupi, kupi. Najbolji je ipak bio Black Friday početkom devedesetih, onda ste za jednu kunu mogli dobiti tvornicu. To su bili pravi popusti. Hrvatska iza sebe ima 30 godina temeljite pljačke, otimanja i varanja. Neka svaki poduzetnik koji plaća Nepalca plati našem radniku 500 eura više, a ne da se svi busaju o domoljubna prsa. Ako su veliki Hrvati, neka se onda ponašaju kao veliki Hrvati.

O političkoj budućnosti Europe i razvoju situacije s ratom u Ukrajini Kalinić je kazao:

- Sigurno da će Rusija inzistirati na svojim teritorijalnim dobicima, a onda se cijela arhitektonska Europe ruši, ako Krim i četiri ključne pokrajine pripadnu Rusima. No ta je arhitektura već narušena time što je Kosovo postalo republika jer to nije baš po međunarodnom pravu. Osobno smatram da Kosovo treba biti republika, to je u redu, imali su previše oni neugodnosti. Ali onda ne vidim razloga zašto Vojvodina nije odvojena, ovdje je puno otvorenih pitanja, i Kosovo je još otvoreno pitanje. A da ne govorim o Crnoj Gori, gdje Srpska pravoslavna crkva pokušavaju uz pomoć raznoraznih obavještajnih zajednica promijeniti nacionalnu strukturu. Raste broj Srba, pada broj Crnogoraca. Sve je to na našim granicama, a mi nemamo vojsku koja bi se mogla sa tim nositi, tvrdi Kalinić i dodaje:

- U Europi nitko nije radio na vlastitoj sigurnosti. Nije slučajno da je Velika Britanija napustila Europsku uniju. Nije ni slučajnost da su se Putin i Zelenski pokušali dogovoriti par mjeseci nakon početka rata, a onda je tamo je odletio Boris Johnson, kojega sada nitko ne spominje u kontekstu Haaga. Zanimljivo je koja su mjerila. Protiv Putina je podignuta optužnica kao protiv ratnog zločinca, koje je raselio tisuće djece, a s druge strane gledamo kako netko ubija tisuće djece, svaki dan. Međunarodno pravo više očito ne postoji. Irak je bio napadnut zbog toga jer raspolaže sa oružjem za masovno uništenje. Međutim, oružje za masovno uništenje nije nađeno. Ipak se ne da su Bush mlađi, a ni Tony Blair završili u Haagu. Optuživali su nas u Oluji za prekomjerno granatiranje i sudili nam godinama, a pogledajte kakve bombe se danas lansiraju, što rade i koliko je žrtava. Turska ima svoj interes. Sjedinjene Američke Države imaju svoj interes, a zajednički su interes im je nafta koja se ilegalno uzimala u dijelu koji su kontrolirali Amerikanci u Siriji. Ne možemo na to gledati jednodimenzionalni, uvijek imate više dimenzija. Jasno je da Turska želi obnoviti imperij i da se Izrael širi. Ostao je još samo Iran koji treba pokušati sa Zapada razmontirati, a kako, to ovisi o tome jesu li Iranci dovršili svoj nuklearni program.