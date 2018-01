Pavao Miljavac: Neka komisija odluči tko zaslužuje čin generala

Prijedlog Ministarstva obrane da se 39-orici umirovljenih stožernih generala omogući pravo na “oslovljavanje činom brigadnoga generala i nošenje oznake toga čina” izazvao je buru nezadovoljstva među generalima i ostalim hrvatskim časnicima. Premda u MORH-u tvrde da se zakonskim izmjenama samo želi ispraviti nepravda prema skupini časnika učinjena 2002., naši sugovornici smatraju da je predloženo rješenje loše i da se njime zapravo čini nova nepravda. Nije problem samo to što je takvo rješenje neobično i što bi se pravo na generalski čin dobilo bez promaknuća nego i to što bi se isto to pravo uskratilo ostalim umirovljenim brigadirima, kojih je 52.

Intervencija generala

S MORH-ovim prijedlogom ne slaže se ni predsjednik Hrvatskoga generalskog zbora umirovljeni general zbora Pavao Miljavac, koji također smatra da će predloženo rješenje donijeti još više nepravde i unijeti dosta zbrke. Stoga najavljuje da će Generalski zbor intervenirati tako što će saborskom Odboru za obranu poslati svoj amandman na Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske koji je u proceduri od prošlog tjedna.

– Ne može se automatizmom propisati da se stožerni brigadiri, a ima ih 91, mogu oslovljavati generalom, nego se to mora procijeniti komisijski – kaže Miljavac i objašnjava:

– Mislim da bi bolje rješenje bilo da je MORH osnovao komisiju sastavljenu od ljudi iz MORH-a i Glavnog stožera Oružanih snaga koja bi, na prijedlog branitelja, Glavnog stožera i Hrvatskoga generalskog zbora, razmotrila životopise kandidata za promicanje u viši čin. Postavili bi se određeni kriteriji te bi stožerni brigadiri morali proći proceduru, u kojoj bi se utvrdilo jesu li bili na zapovjednoj dužnosti za vrijeme svoje djelatne službe, jesu li određeno vrijeme bili na ustrojbenom mjestu generala a nisu promaknuti pa je učinjena nepravda, jesu li uistinu zaslužni itd. Potom bi se prijedlozi poslali predsjednici Republike, koja bi na temelju toga mogla dodijeliti počasni čin i tek bi se tada netko mogao oslovljavati generalom.

Odlučuje predsjednica

Miljavac je svjestan toga da su neki časnici zakinuti i da nepravdu treba ispraviti, ali protivi se automatizmu. U određenoj proceduri, kaže, kriterije za oslovljavanje generalom vjerojatno ne bi ispunilo svih 39 stožernih brigadira koje predlaže MORH, nego bi broj časnika s pravom na počasni čin generala bio manji. No to bi na kraju trebala procijeniti vrhovna zapovjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Kao što smo već pisali, MORH-ov prijedlog ne predviđa nove financijske obveze, jer nitko od stožernih brigadira koji bi se koristili činom generala ne bi dobio veća materijalna prava. U toj su skupini Stjepan Adanić, Božo Kožul, Ante Kotromanović, Đuro Matuzović, Miroslav Međimorec i njih još 34, a u skupini onih koji ne bi imali pravo na oslovljavanje generalom jesu Mile Dedaković Jastreb, Zdravko Andabak, Petar Bajan, Damir Tomljanović, Rudolf Perešin, Marjan Biškić, Rajko Dumančić i njih još 45.